Oscar “el Negro” González Oro tuvo un veloz regreso a la pantalla argentina, tras instalarse en Uruguay en 2020 en búsqueda de un mejor pasar económico, nuevos rumbos y atravesar una decepción hacia el gobierno argentino. Pero su gran regreso a la Argentina no fue tan brillante como se esperaba, en un fugaz reemplazo en la conducción de Nosotros a la mañana (eltrece) - tras la salida de Joaquín “Pollo” Álvarez - debido a los desacuerdos con la panelista Cinthia Fernández, lo que generó tensos climas al aire. Tras su negativa de continuar al frente del ciclo, regresó al país de residencia y emitió preocupantes mensajes en las redes sociales.

Instagram se convirtió el preferente canal de comunicación del Negro Oro, y desde allí comparte diversas reflexiones, opiniones y clips de importancia para él. En esta línea, tras su vuelta a Uruguay, ante las controversias que protagonizó con su estilo de conducción, que se contrapuso con el ímpetu confrontativo de Cinthia Fernández, el conductor emitió un particular mensaje en su perfil, el 15 de agosto, por la noche.

El Negro González Oro preocupó a sus seguidores (Captura video)

“Siento o sé que el final se acerca. Y no me arrepiento de nada. Vida hermosa y seguramente adiós hermoso. Deje huella en todo lo que hice. Estoy cansado y triste por no llegar a ver a mi país sano y feliz. Si me voy, me voy entero. Cumplí con todo lo que me propuse y con esta vejez soñada. Gracias por hacerme feliz”, escribió el hombre de 71 años, presuntamente en alusión a la terminación de su vida, en el que entrelazó la realidad argentina con su contada experiencia tanto en lo profesional como en lo personal. Y culminó sus palabras con una segunda publicación con el mismo estilo, una placa azul con letras blancas: “Dios, si es que Dios, salva mi alma, si es que tengo alma”.

El Negro González Oro emitió un preocupante mensaje (Foto Instagram @oscar_gonzalezoro)

Estas declaraciones llamaron poderosamente la atención de sus seguidores, quienes expusieron la preocupación por la integridad física del renombrado periodista. “No sé lo que te pasa, pero si te comunicas es porque tu subconsciente, pide ayuda. Espero que tu familia y amigos estén con vos. Ya va a pasar sos un tipazo. Te queremos saludos desde Corrientes”; “Tu alma está a salvo, tu mente está negativa y te estás haciendo daño. Dale negrito vos podes, fuerzas nunca te faltaron”; “¿Qué estás diciendo? No des estos mensajes, no los entendemos. Los que te queremos nos asustamos” y “No sé qué te está pasando, pero te envío las mejores energías y deseos para vos, sos un tipazo y estoy seguro que superarás este momento”, fueron algunos de los mensajes que le enviaron.

Desde entonces, el periodista no volvió a compartir contenido en sus redes sociales. Lo cierto es que en reiteradas ocasiones publicó este tipo de contenido, con este formato, en el que realiza una placa informativa y da a conocer aspectos de su vida de gran interés para su público. Sin embargo, se trata de la primera vez en la que habla de la terminación de la vida, lo que alarmó a muchos.