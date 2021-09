Oscar González Oro, durísimo contra Alberto Fenández: “Me da vergüenza”

Oscar González Oro se pronunció respecto a los cambios que hizo el presidente Alberto Fernández en su gabinete y fue muy duro: “Para mí perdió la categoría de Presidente, es un hombre que traiciona a sus amigos como a Biondi [Juan Pablo, exvocero del primer mandatario] que lo viene acompañando de toda la vida y lo entregó”, manifestó el conductor desde Uruguay.

En diálogo con Nelson Castro en su programa de TN, El corresponsal, aseguró que ya no quiere “hablar del Presidente” sino de “la persona que traiciona y miente a sus amigos, del pusilánime que le está haciendo mucho daño al país”. Asimismo, expresó que cuando ve imágenes de Fernández siente “vergüenza” y añadió: “Me da vergüenza ser representado por alguien que nos mintió y que nos engañó y que nos basureó y que se sigue dejando basurear”, expresó.

“Esta semana entregó su virginidad, si es que la tenía, está jugado, ella [por Cristina Kirchner] hizo un golpe de Estado”, dijo. “Yo apelo a la dignidad de un hombre que se dejó basurear, si yo soy el Presidente renuncio por dignidad, esto nos hace mucho daño, me da mucha tristeza, a veces tengo ganas de llorar”, reveló.

Por otro lado, al ser consultado por Castro sobre la personalidad de Fernández manifestó que ahora ve “a un mozo, a un esquizofrénico” que “no tiene nada que ver” con el hombre al que él conoció. “Esto lo van a pagar en las urnas una vez más, este Alberto que hablaba pestes de su actual socia no es el Alberto que conocí y por eso estoy tan desilusionado, que se deje de joder, que se vaya de una vez y que no haga más daño”, agregó.

“Alberto, me defraudaste de una manera brutal, me usaste, porque yo aposté a un Presidente, nunca me sentí tan mal como ahora, al ver una obra de teatro tan ordinaria, el mundo nos mira y no lo puede creer”, apuntó González Oro. “Hizo pedazos el poco futuro que tenía la Argentina, ¿qué mas daño va a hacer? Si no sabés, andáte, o rompé con la emperatriz, renunciá, pero no sigas haciéndole daño al 50% de las personas que están en la pobreza”, dijo.

En otro tramo de la entrevista, el conductor aseguró que “estamos ante un mitómano”.

“Él sabía que esto iba a pasar, él creyó tener la lapicera y la tinta y nunca las tuvo, se creyó su propia mentira. Lo que más me preocupa es lo que va a pasar en los próximos dos meses”, expresó, y luego aludió al resultado de las PASO.