La foto de Susana Giménez, su hija Mecha y Verónica Castro que causó revuelo por un curioso detalle: “Tuve que mirar dos veces”

La amistad de Susana Giménez y Verónica Castro se remonta a los años ‘90, cuando los ciclos más exitosos de la TV de sus respectivos países de origen llevaban sus nombres. Las dos mujeres, íconos de la televisión argentina y mexicana, se identificaron tanto por la similitud de sus carreras como por la simpatía que las caracteriza a ambas. Desde entonces, se reencuentran en diversas partes del mundo y en fechas especiales. Ahora, fue México el punto de reunión y la imagen de la juntada generó una gran repercusión debido al notable cambio en sus rostros.

“Llegó el intercambio las Sisters de Argentina. Bienvenidas Mecha y Susana, todo el éxito del mundo”, escribió Verónica Castro en Instagram junto a una imagen en la que posó con la diva y su hija, Mercedes Sarrabayrouse. El buen deseo de la mexicana fue dirigido hacia la conductora, ya que se enfrentará a un nuevo desafío en la conducción de un reality de humoristas en México.

La publicación de Verónica Castro que generó repercusión en redes sociales (Foto Instagram @vrocastroficial)

Por supuesto que esta cumbre de divas generó un gran revuelo entre los fans de ambas. Sin embargo, en un principio, los seguidores de la red social se vieron en una encrucijada al intentar distinguir quiénes eran las mujeres de las fotos, debido a que el exceso de filtros de la imagen distorsionó los rostros de las involucradas.

La piel tersa, labios prominentes y narices respingadas que presentaban las protagonistas de la imagen desconcertó a sus fans, debido a que todas tenían rasgos similares y distintos a los que frecuentemente muestran en sus publicaciones. En este sentido, recibieron diversas críticas por la notable edición.

Los usuarios no perdonaron al uso de filtros (Captura Instagram)

“Paren con el Photoshop, parecen de 15 años”; “Innecesario tato filtro”; “Llegó el intercambio pero de filtros”; “Muy lindas pero aflójenle al filtro”; ”Me costó reconocerlas”; “Mucho Photoshop en la foto” y “Tuve que mirar dos veces para saber quiénes eran jaja”, fueron algunos de los comentarios. Otros tantos, señalaron habían confundido a Mecha con otra famosa argentina: “¿Quiénes son? Jesica Cirio y ¿Quién más?”.

Susana Giménez no se pronunció al respecto ante las críticas, como así tampoco lo hicieron las otras dos involucradas. Por lo contrario, la diva hizo oídos sordos a estos comentarios y se mostró muy feliz con su llegada a México, donde extenderá su estadía hasta principios de agosto.

Susana recibió un regalo

En su cuenta de Instagram, la conductora dejó en evidencia que el cariño que genera en el público no solo es en suelo argentino y uruguayo, también los fans mexicanos le hicieron llegar un especial regalo para abrigarla en las noches que pasará en un exclusivo hotel. “Mirá que creatividad divina. Me encanta, me fascina”, se la escucha decir a Susana, muy entusiasmada, mientras se encuentra acostada en la inmensa cama y observa el pijama estampado que le regalaron.

El atuendo de dos piezas tiene estampado el rostro de la diva. “Me regalaron un pijama con mi cara”, escribió Susana junto a un video en el que registró el momento en el que vio por primera su original obsequio.