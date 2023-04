Después del éxito en la pantalla grande, Crepúsculo tendrá una serie: qué se sabe hasta ahora

escuchar

Otra gran saga cinematográfica está lista para volver en formato de serie. Tras el reciente anuncio de la producción de una serie de Harry Potter para Max, la versión renovada de HBO Max, se acaba de conocer que Crepúsculo (Twlight) seguirá el mismo camino.

Según informó The Hollywood Reporter, Lionsgate TV inició el desarrollo de la adaptación. La escritora Sinead Daly, que participó en series como The Walking Dead: World Beyond y The Get Down, será la responsable del guion.

La saga volverá en forma de serie de TV Archivo

Esta serie de Crepúsculo está todavía en una etapa muy inicial y no tiene un servicio de streaming confirmado. De acuerdo a las fuentes de THR, Lionsgate TV, que posee los derechos de la franquicia, “planea liderar el desarrollo del proyecto antes de vender los derechos a una plataforma”.

De momento, no hay una fecha estimada de cuándo la serie de Crepúsculo empezaría a buscar sus potenciales compradores.

Aunque la guionista será Sinead Daly, se especula que Stephenie Meyer, autora de la saga literaria que dio origen a las películas, esté involucrada en este nuevo proyecto.

Confirman serie inspirada en la saga protagonizada por Robert Pattinson y Kristen Stewart Archivo

Además, Wyck Godfrey y Erik Feig, quien durante su mandato en Summit Entertainment compró los derechos de la serie de libros Crepúsculo, serán productores de este proyecto.

Los tres protagonistas de la película "Crepúsculo" Archivo

Quiénes protagonizarán la serie de “Crepúsculo”

Al ser un proyecto todavía en desarrollo, no se habló de algún casting. Como se recuerda, la franquicia cinematográfica convirtió en estrellas mundiales a Kristen Stewart, Robert Pattinson y Taylor Lautner. En total, toda la saga en cines recaudó cerca de $ 3.4 mil millones en todo el mundo.

Dónde ver Crepúsculo en streaming

Actualmente, las películas de la saga Twilight se pueden ver en Netflix.

El Comercio (Perú)