Marcela Tauro habló sobre su distanciamiento de Lizy Tagliani y aseguró: “Me clavó un puñal”

En medio de una serie de críticas al desempeño de Lizy Tagliani en la conducción de La peña de morfi, Marcela Tauro habló sobre el distanciamiento que mantiene con la nueva conductora del clásico de Telefe, aunque prefirió no dar demasiadas precisiones.

Todo comenzó cuando hablaban en Intrusos sobre el debut de Tagliani en la conducción del ciclo de los domingos junto a Diego Leuco, Tauro se mostró bastante incisiva con algunas cuestiones que veía de la nueva dupla y deslizó un comentario que dejó en claro por primera vez la enemistad que mantienen. La panelista contó que tuvo “un tema” con la humorista, de quien fue compañera tiempo atrás en el ciclo radial El Club Del Moro.

“Puedo analizar muchas cosas. Te metés conmigo y yo puedo comentar cositas”, advirtió tajante primero. Luego aclaró que no tenía “ningún problema con ella”, pero que había pasado algo en el pasado que la había molestado mucho, pero que prefería no ahondar en eso. “Conmigo tuvo algo puntual y estoy dolida, pero tengo códigos y no lo digo”, sostuvo mientras los miraba a sus compañeros para que no siguieran preguntándole.

La conversación siguió en torno al ciclo de Telefe hasta que Laura Ubfal le preguntó directamente: “¿Fue un tema personal o laboral.” Y ella le respondió en seco: “Lo acabo de decir. Yo tuve un problema personal”.

La panelista mencionó que no tenía intenciones de sacar a la luz lo ocurrido, pero continuó: “Me molestó y me duele. Me dolió en ese momento, ahora ya no. Punto. Yo siempre fui correcta con ella y muy amorosa, pero la realidad es que sentí que me clavó el puñal y que no me lo merecía”.

“Una cosa fea”

En el programa LAM, el conductor Ángel de Brito indagó respecto de la pelea entre ambas figuras y aseguró que se trató de una situación muy incómoda. “Fue hace mucho el puñal de Lizy a Tauro. Me dijo Tauro que era una cosa fea”, afirmó el presentador. En el mismo ciclo de América, Yanina Latorre aportó más información respecto de los motivos que habrían provocado el enojo de la panelista con la conductora de Telefe.

“Cuando Marcela Tauro contó en la radio, tras bambalinas, su separación justo el mismo día en que había fallecido su mamá, Lizy Tagliani habría llamado al reciente exnovio de Tauro. Después él le reenvió a Marcela el chat de Lizy. No lo tengo, me encantaría, pero no lo tengo”, detalló la angelita.

Y continuó. “Ella enloqueció y, como ya no estaban más en el mismo programa, porque ella estaba con Del Moro y Lizy no estaba más, dijo que cuando la cruzara, la mataba”, mencionó. Latorre afirmó, entonces, que “Lizy le había escrito al chico”, ante lo cual Nazarena Vélez quiso saber si con intenciones amorosas, recibiendo la respuesta afirmativa de la panelista.

El debut de Tagliani en La peña de Morfi

El pasado domingo, una nueva temporada de La peña de morfi tuvo su debut por la pantalla de Telefe con Lizy Tagliani y Diego Leuco como la nueva pareja de conductores del clásico creado por Gerardo Rozín. El periodista ya había estado a cargo de este programa junto a Jésica Cirio en reemplazo de Georgina Barbarossa, pero para Tagliani fue un nuevo desembarco. La soltura y la espontaneidad que la caracterizan fueron sus aportes a este nuevo capítulo de un programa que permite que los músicos tengan la posibilidad de presentarse en vivo en un estudio de televisión abierta.

Lizzy Tagliani y Diego Leuco, durante su debut en La Peña del Morfi Captura

“Seremos los Pimpinela de los domingos”, había dicho Tagliani en diálogo con LA NACIÓN, y así lo demostró en una divertida emisión de la que también participaron el chef Santiago Giorgini, los humoristas Nazareno Mottola, Pichu Straneo y Marcelo Ruíz Díaz; el periodista deportivo Ariel Rodríguez y el trío musical Dos más Uno.

“Amo poder ser parte de tu domingo, de tu familia. Gracias por permitírmelo”, manifestó también la conductora en su cuenta de Instagram. Tagliani recibió el apoyo de varios colegas, entre ellos de Jésica Cirio: “Le deseo muchos éxitos a mi querida Lizy, que se merece todo lo bueno y la amo, en su incorporación a La peña de morfi junto a Diego Leuco en la 9a. temporada”, mencionó en las redes sociales la expresentadora del programa.

