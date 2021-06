Día del padre: la película de Netflix basada en una dramática historia real que causa furor en la plataforma

Paternidad, una película inspirada en una historia de la vida real, logró atrapar a los usuarios de Netflix en el fin de semana del día del padre y figura entre lo más visto de la plataforma. La trama se centra en un papá primerizo y viudo que le hace frente al dolor y los miedos al criar a su hija recién nacida en soledad.

Dirigido por Paul Wietz (Los pequeños Focker) , el film está basado en el libro Two Kisses for Maddy: A Memory of Loss and Love (Dos besos para Maddy: una memoria de pérdida y amor) de Matthew Logelin, quien primero compartió su dura experiencia en un blog y luego la llevó al mundo editorial, donde se convirtió en un best seller.

Retrata la vida Matt (Kevin Hart) y su esposa Liz (Deborah Ayorinde), una pareja recién casada que se muda a Boston para formar una familia. A pocas horas de convertirse en padres, reciben una mala noticia: Liz tiene que someterse a una cesárea urgente por una complicación con el líquido amniótico. A pesar de la intervención médica, la mujer no logra superar el parto y muere de una embolia pulmonar.

La esposa de Matt, Liz, fallece por una complicación del parto y él debe enfrentar la crianza de su hija solo Netflix

En una producción que combina drama y una dosis de comedia, Matt debe enfrentar los desafíos de la paternidad mientras se aferra al recuerdo de su esposa para transmitírselo a su hija. En el medio, sus suegros y padres intervienen para pedirle que se mude con ellos, con temor a que no pueda proporcionarle los cuidados necesarios a Maddy mientras atraviesa el duelo y trata de salir adelante. Él se resiste, convencido de que la responsabilidad es únicamente suya.

Cinco años después, Matt logra un equilibrio entre su rol de padre, su trabajo y su vida social. Así es como conoce a Lizzie (DeWanda Wise), con quien entabla una relación romántica, hasta que un nuevo evento traumático lo lleva a cuestionar sus decisiones.

La película está basada en la historia real de Matthew Logelin Netflix

Entre idas y vueltas familiares, obligaciones laborales, viajes y transformaciones personales, el hombre llega a una clara conclusión: Maddy es siempre lo más importante.

Estrenada el 18 de junio, en la previa del día del padre, la película alcanzó el segundo puesto en el top 10 de los títulos más vistos de Netflix en nuestro país. En un principio, el papel protagónico iba a ser de Channing Tatum, pero finalmente quedó en manos de Hart, quien se sensibilizó con el guión por varios motivos. Por un lado, tiene cuatro hijos: dos adolescentes, Heaven (16) y Hendrix (13), y dos niños, Kenzo (3) y Kaori Mai (9 meses). Por otro, mantuvo un vínculo conflictivo con su propio padre, que estuvo preso y luchó contra las adicciones. “Lloré al leer las primeras 20 páginas”, se sinceró en una entrevista reciente.

LA NACION