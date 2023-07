Diego Brancatelli fue criticado por viajar a Europa y estalló de furia: “Chusmas berretas”

escuchar

“Volvimos 10 años después y Cecilia quería hacer exactamente los mismos lugares que cuando vinimos pero ahora con los nenes. Comer en el mismo resto. Comprar en el mismo Mercado”, contó Diego Brancatelli a través de su cuenta de Instagram junto a las fotos del viaje que realizó a Europa con su esposa e hijos, como una suerte de “recorrido del recuerdo” que supo hacer cuando la historia de amor comenzaba. A pesar de vivir con felicidad sus 15 días de vacaciones, el periodista estalló en furia por las críticas que recibió al mostrarse viajando cuando, en la Argentina, se vive una crisis económica.

Diego Brancatelli se caracteriza por ser un constante defensor del kirchnerismo, lo que en diversas ocasiones le valió críticas por parte de aquellos que son críticos de las medidas tomadas. Es por este motivo que -para muchos- es considerado un periodista militante.

Ahora, recibió críticas que lo hicieron enojar por su reciente viaje a Europa (con destino en Francia y España). Tal como lo contó en su cuenta de Instagram, junto a su esposa Cecilia Insinga y sus dos hijos, Valentín y Luca, realizaron un viaje que anhelaban, al recorrer los lugares que supieron conocer cuando la pareja recién comenzaba. Rápidamente, los detalles de su viaje se viralizaron en Twitter, donde los usuarios cuestionaron sobre los ingresos del periodista y cómo pudo comprar moneda extranjera, siendo que se trata de una transacción engorrosa debido a las restricciones.

“El más nacional y popular”; “¿De dónde saca tanta guita para viajar? Parece que se hizo rico de la noche a la mañana. Dame el secreto que yo también quiero viajar por lo menos a La Matanza”; “Haz lo que yo diga pero no lo que yo haga”; “¿Comprando 200 dólares por mes puede hacer estos viajes? No me dan las cuenta” y “El privilegio de pertenecer. Es un impresentable”, fueron algunos de los comentarios que generaron enojo en el periodista.

Por esta razón, decidió hacer un descargo en Twitter. ”Qué de forros con cámara hay que soportar. Chusmas berretas”, escribió ya de regreso en la Argentina al despotricar contra aquellos que cuestionaron sus vacaciones, pero sin la posibilidad que se le pueda responder, ya que restringió esta opción. Luego contestó a un usuario: “¿Ruido? ¿Qué sabés cómo hicimos? ¿De nuestra economía? ¿Qué te importa? A la gente chusma le hace ruido. La gente sana te desea cosas lindas”.

Tampoco dudó en enfrentar a Ángel de Brito, quien replicó una publicación de un usuario que escribió: “Primero, Estados Unidos, después Qatar y ahora París. Brancatelli no te pisa Santa Teresita ni en pedo”. El conductor de LAM (América) agregó una risa irónica y el periodista lo cruzó: “¿De qué te reís?”. “De vos”, contestó su colega. No se trata de la primera vez que tienen un ida y vuelta de este tipo, ya que ambos se critican mutuamente por sus acciones.

