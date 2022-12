Diego Brancatelli fue increpado en un supermercado de Qatar y realizó un fuerte descargo: “Sos un caradura”

escuchar

En las últimas semanas, los argentinos coparon Qatar para disfrutar de Mundial. Entre ellos, algunos famosos lograron viajar para disfrutar lo que sería la última Copa del Mundo de Lionel Messi. Uno de ellos fue Diego Brancatelli, que junto a su familia presencian la competencia en desde las espectaculares canchas de Doha. En medio del gran fervor por el avance del seleccionado a la final, el periodista sufrió un mal momento, que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

“Ahí lo tienen, con toda la plata nuestra. Estas son las personas que nos roban y después salen del país a gastar dólares. Qué locura, hermano. Vos no te merecés vivir en paz. Vos sos un caradura”, se escucha decir a un hombre mientras graba el interior de un supermercado en Doha y muestra a Diego Brancatelli en la fila para pagar los productos que compró en el local.

Escrache a Brancatelli

La reacción del periodista al visualizar que estaba siendo filmado fue inmediata y a pesar de la larga distancia que lo separada con el joven que lo grababa, hizo un gesto para que pare de captarlo. Visiblemente enojado, reiteró el pedido. El video dura apenas 30 segundos, pero fueron suficientes para una inmediata viralización en redes sociales, como sucedió en ocasiones anteriores con el periodista que manifestó públicamente su apoyo al kirchnerismo.

Lejos de pasar por alto lo ocurrido, el periodista resaltó que lo que le ocurrió no fe un escrache. “Les agradezco a todos pero no hubo ningún escrache. Ni me afectó ni siquiera lo recordaba”, escribió en su cuenta de Twitter. “Estoy disfrutando momentos maravillosos con mi familia. Que yo mismo voy reflejando en mis redes sociales. Amo que me hagan videos en lugares muy comunes como un supermercado (comprando para cocinar en casa) o todo por 1 dólar”, agregó.

Diego habló sobre el escracho (Foto Twitter @diegobranca)

En la misma línea, señaló que al ser grabado no escuchó las palabras que emitía la persona que lo filmaba, ya que estaba muy lejos y utilizó el zoom de la cámara para captarlo. “Fue el único desubicado que para hacerse el pillo (un gonca) no respetó ni que estaba con los nenes. Dicho esto, no inventen ni hagan una noticia donde no existe. Esta vez no. Paso”, reveló. Asimismo, terminó su descargo con una chicana para quienes lo atacan con diversas imágenes desde las paradisíacas playas de Qatar y agregó: “Así de mal estoy. Sean felices como lo somos acá”.

Diego Brancatelli hizo su descargo ante el escrache (Foto Twitter @diegobranca)

Contrario a muchos de sus colegas, Diego Brancatelli se encuentra en Doha de vacaciones junto a su esposa Cecilia Insinga y sus dos hijos, Valentín y Luca. El destino fue elegido para poder disfrutar del Mundial, ya que la pareja es fanática del fútbol.

En diversas ocasiones, el periodista señaló que estar allí significó un gran esfuerzo que estuvieron dispuestos a hacer para cumplir su sueño. Por lo que remarca que se trata de un plan por fuera de lo laboral, sin embargo, en las redes sociales hace un diario de viaje para compartir sus vivencias con sus seguidores.

