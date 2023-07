En medio de los rumores de crisis con Rodrigo De Paul, Tini Stoessel salió a bailar y su look se robó todas las miradas

escuchar

Tini Stoessel se relajó con un viaje a puros festejos con sus amigas y lejos de Rodrigo De Paul, en medio de algunas versiones de crisis que circulan desde hace algunos días. Antes de culminar la primera etapa del tour por España, la cantante se instaló en Ibiza y llamó la atención de sus seguidores luego que se difundiera en las redes sociales que asistió a la popular fiesta Bresh. Además de llamar la atención con sus bailes, se llevó todos los halagos por el relajado -pero llamativo- look que eligió.

Las últimas semanas fueron un torbellino de emociones para Tini. Al comenzar su gira por Europa, la artista argentina decidió hablar sobre el delicado momento que atraviesa respecto de su salud mental, por la cual dudó de ser capaz de poder volver a subirse a los escenarios, pero con ayuda profesional y de su círculo íntimo, lo logró. En este contexto, realizó el tour que tuvo diversos momentos de emoción al referirse al tema y tras terminar su gira, decidió disfrutar de la noche europea junto a sus amigas Eliana Gallero, Carola Gil y Ardu Inner.

Tini Stoessel salió de fiesta con sus amigas en Ibiza (Foto Instagram @bresh)

El jueves por la noche, la argentina fue la invitada de honor de la fiesta Bresh Ibiza y se llevó todas las miradas. Con un look casual, sin dejar atrás la tendencia de ropa interior a la vista, lució un micro top blanco con una pollera de jean oversize. En su cabellera, tono cobrizo, llevó ondas rotas a tono con su outfit relajado.

Tini Stoessel lució un look descontracturado en la noche de Ibiza (Foto Instagram @bresh)

Los bailes ante las cámaras no faltaron para Tini, que cantó la Session #48 de Bizarrap junto a Tiago PZK en un video que no tardó en viralizarse por la espontaneidad de la artista, que cautiva arriba y también abajo del escenario. Por su puesto, que hizo lo propio con sus temas, que pusieron a vibrar a los asistentes que no le quitaban la vista a la cantante mientras bailaba.

Tini Stoessel de fiesta en Ibiza en medio de rumores de separación con Rodrigo De Paul

Asimismo, una foto que se volvió viral de aquella noche muestra a Tini junto a una mujer que lleva un disfraz de novia. En principio, se pensó que era una de las invitadas a una despedida de soltera, pero lo cierto es que se trató de un encuentro espontáneo con Valentina Martín, la novia de Sebastián Verón, que viajó a Ibiza en la previa a su casamiento con el exjugador.

Tini se encontró con Valentina Martín en Ibiza (Foto Instagram)

¿Tini y Rodrigo en crisis?

Mientras Tini se muestra distendida en Ibiza, los rumores sobre una presunta crisis con Rodrigo De Paul, que surgieron en las últimas semanas luego que la periodista Paula Varela informara la noticia en Twitter y generara diversas especulaciones, volvieron a sonar fuerte. La sospecha de un supuesto distanciamiento de la pareja se generó debido a que desde hace un tiempo la cantante y el futbolista no tenían interacciones en redes sociales, algo que solía ser común entre ellos.

Rodrigo de Paul le dejó un tierno mensaje a Tini (Foto Instagram @tinistoessel)

Ante esta situación, Rodrigo De Paul intentó despejar dudas con un mensaje en la última publicación en Instagram que hizo la cantante. “Lo que transmitís, a los lugares que sos capaz de llegar. ¡Qué increíble sos!”, escribió y de esta forma dejó en claro que la relación entre ellos es buena. En cuanto a la distancia que ahora demuestran, luego que el jugador la acompañara en su gira por España, se debe a que él retomó sus responsabilidades profesionales en el Real Madrid luego de sus vacaciones, en las que aprovechó el tiempo para estar cerca de su novia y sus dos hijos, fruto de su relación anterior con Camila Homs.

LA NACION