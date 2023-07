Mariana Brey habló sin filtro sobre su cruce con Diego Brancatelli y fue tajante: “Con Jorge Rial no hubiera pasado”

escuchar

Tras el fuerte cruce entre Mariana Brey y Diego Brancatelli en Argenzuela (C5N) por los disturbios de hace dos semanas en Jujuy, a causa de la reforma de la Constitución de esa provincia, la periodista rompió el silencio y se refirió a la pelea en vivo que mantuvo con su colega antes de finalizar junio. En diálogo con LAM (América), fue tajante con su pedido: “Con Jorge Rial no hubiera pasado. Lo extraño”.

La palabra de Mariana Brey luego del cruce con Diego Brancatelli

La discusión entre Brancatelli y Brey tuvo como espectador a Pablo Moyano, quien se retiró del estudio llamativamente durante el ida y vuelta de los periodistas. Ese instante resultó incómodo para la también panelista de Socios del Espectáculo (elTrece), que además se viralizó más tarde en las redes sociales y apuntaron contra los malos tratos de Diego hacia ella.

En sintonía, el cronista de LAM entrevistó a Brey y fue directo al hueso: “¿Cómo estás después de una semana de tu encontronazo con Brancatelli en C5N? ¿Se volvieron a hablar? Queremos saber cómo continuó tu relación laboral en ese lugar cuando de visitante, con todo el público en contra y situaciones adversas, vos te plantaste y dijiste lo que sentías”.

“Está todo bien. Ya pasó. Que está todo bien es una manera de decir, que ya quedó todo atrás y espero que no vuelva a pasar. Nada más”, contestó en primera medida la periodista. Luego aseguró que no recibió disculpas por parte de su colega y señaló que “no importa”. “Cada uno sabe si tiene que pedirlas o no. Si está en la conciencia de cada uno”, indicó.

“¿O sea que si no recibiste las disculpas es porque tal vez ellos pensaron que estuvieron bien en el maltrato que te generaron a vos en ese momento?”, consultó el cronista y Mariana respondió: “No sé qué pensaron. Ni durante ni después”.

Al mismo tiempo, aseguró que no le resulta incómodo asistir todos los días a C5N a pesar del trato que recibió. “Voy a trabajar y cumplo con mi trabajo. Estoy muy contenta con el canal y con los gerentes y los dueños… Hay mucha gente que trabaja dentro. Trabajo con mucha libertad, que eso es lo más importante”.

“Después, los comportamientos de algunos compañeros me excede a mí y tampoco es algo por lo que me tengo que hacer cargo”, subrayó tajante. A continuación, el cronista le consultó si esta situación se hubiera evitado con Jorge Rial y Brey fue contundente: “No hubiera pasado. Jamás. Es un líder. Es un tipo que por algo es el número uno. Nunca. Yo lo extraño un montón y espero que vuelva pronto”.

Mariana Brey se cruzó en vivo con Brancatelli y Pablo Moyano abandonó el móvil - clipped version

Antes del cierre, Brey se refirió a una de las chicanas con las que Brancatelli la estigmatizó en aquella discusión, acerca de su posicionamiento en referencia al conflicto en Jujuy y la famosa pregunta: “¿De qué lado estás?”. “No sé qué pensé automáticamente, pero creo que es una pregunta un poco limitada. La pregunta me parece innecesaria pero hay quienes se la hacen”.

Según los detalles que brindó Ángel de Brito tras la nota, remarcó que en su charla con Mariana, la periodista le manifestó su malestar, ya que sintió que Diego “le faltó el respeto”. “Al otro día al aire siguieron con el mismo tema provocándola”, insistió el conductor.

