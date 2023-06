“Repudio a los cobardes”: Diego Brancatelli defendió a su pareja, Cecilia Insinga, tras la agresión que recibió en la cancha de River

escuchar

Este sábado, por la decimonovena fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), River y Defensa y Justicia solamente disputaron 26 minutos de juego en el Mas Monumental. Tras la muerte de un hombre llamado Pablo Marcelo Serrano, quien cayó desde la platea Sivori Alta a la Baja. Desde las tribunas hicieron llegar el desesperado pedido de ayuda y para que el encuentro no continúe con su curso normal. Tras enterarse de este trágico momento, el árbitro Fernando Rapallini decidió frenar el juego, en primera instancia, para que socorran a la víctima, hasta que se tomó magnitud de lo que había sucedido y decidió suspenderlo.

A partir de ese momento, los jugadores de ambos equipos fueron convocados en la mitad de cancha y tomaron camino hacia los vestuarios en un gesto de solidaridad con lo acontecido. Una vez que la parcialidad local se dirigió a las calles aledañas al estadio, se produjo un desenlace inesperado: un grupo de hinchas tomaron represalias con los medios de comunicación que cubrían el doloroso evento y una de las periodistas agredidas fue Cecilia Insinga, perteneciente a TN, quien es pareja de Diego Brancatelli.

La agresión de un grupo de hinchas de River a Cecilia Insinga

En un momento tenso, con un fuerte componente emocional en el ambiente, tanto Insigna como su grupo de trabajo, comenzaron a recibir agresiones verbales y les lanzaron objetos contundentes, mientras transmitían en vivo para la señal de noticias. “Me acerqué con el mayor de los respetos, les pedí perdón por ir a hacerles una pregunta, me empujaron y me trataron mal”, contó la periodista.

Luego de lo ocurrido, Diego Brancatelli, desde su cuenta de Twitter, cuestionó la violencia y realizó un duro descargo: “Repudio a los cobardes, cagones, que agredieron a mi mujer Cecilia Insinga quien estaba cubriendo lo sucedido en River Plate. ¿Pegarle a una mujer? ¿Tirarle piedras a los periodistas? Cuando solo se está ejerciendo el periodismo y lo hace muy bien. El club debe tomar medidas contra estos violentos”, pidió en un posteo que tuvo un efecto rebote inmediato en la red social del pajarito.

Diego Brancatelli expresó su furia en su cuenta de Twitter

Acto seguido, una usuaria llamada @nadiaquever, apuntó contra la labor periodística de su pareja: “Che igual por una primicia invadir así un momento tan terrible y esperar que te respeten es medio contradictorio”, dijo y recibió la rápida respuesta del vicepresidente del club Ituzaingo: “Nadia: estaban en vivo. Sucedió sin buscarlo, lejos de la escena, están laburando en la calle. De todas formas (no pretendo que sepas de periodismo), ¿eso amerita a que le peguen a una periodista que está laburando?”, apuntó Brancatelli.

Por otra parte, River, desde su canal oficial de comunicación, se expresó acerca del fallecimiento de Pablo Marcelo Serrano: “El Comité de Seguridad en el Fútbol y el Club Atlético River Plate lamentan informar que, en el partido de esta tarde ante Defensa y Justicia, un simpatizante saltó al vacío desde la tribuna Sívori Alta y falleció en el acto. El servicio médico llegó al instante al sector del incidente, al igual que la Policía y los distintos organismos de seguridad”, comenzó el comunicado.

Y continuó: “La tribuna Sívori Alta, donde la persona fallecida tenía su abono, se encontraba al 90% de su capacidad. Al momento de la caída no hubo intervención de terceros. Se constató, además, que no existió ninguna situación de violencia en la tribuna ni alrededor de él. A los 30 minutos, el Estadio se encontraba completamente evacuado. Los organismos de seguridad y la Unidad Fiscal Especializada en Eventos Masivos, a cargo de la Dra. Celsa Ramírez, están actuando y realizando las investigaciones pertinentes. Por instrucción de la fiscal, se procedió a la clausura de la tribuna por 24 horas para obtener elementos de prueba”

