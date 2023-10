escuchar

Luego de la respuesta de Horacio Cabak a un posteo de X (antes Twitter) que realizó Diego Bracantelli sobre declaraciones de Javier Milei en el debate presidencial, LAM (América) fue a buscar al periodista de Argenzuela (C5N) para saber su opinión, pero se negó a dialogar con el programa que conduce Ángel de Brito y abandonó el móvil en vivo.

“No hablo”, le dijo el comunicador al cronista, quien no entendía qué ocurría. “Pero, ¿te puedo preguntar por qué Branca?”, le consultó, a lo que el periodista retrucó: “Dejá el micrófono y hablamos lo que quieras. Lo decidí, no hablo más”.

A pesar de la insistencia del notero, quien le suplicaba una respuesta, el exIntratables siguió caminando y lo despidió. Después del tape, el conductor del ciclo Ángel de Brito y las “angelitas” mostraron su desconcierto al no saber los motivos de aquella reacción. Sin embargo, el periodista había mencionado el año pasado que no iba a dar notas a LAM.

Fue en 2022, en diálogo con este medio, que Brancatelli explicó que a raíz del cierre de su supermercado, “Don Ahorro”, había tomado la decisión de no hablar con ningún medio, pero que ante la insistencia del movilero de LAM, accedió igual.

“Yo le dije que después me sacan de contexto, o dicen algo que yo no digo, y todos los medios lo usan para seguir agrandando una bola de nieve de algo que no es dramático ni malo. Me aseguraron que no iba a ser así y les dije que prendan la cámara”, explicó.

En la entrevista, el ex Intratables contó que el motivo del cierre de su negocio no fue por la crisis sino por cuestiones internas. “Antes había un socio que se dedicaba, pero se fue a vivir afuera y ahora nadie se puede dedicar, entonces lo cerramos”, puntualizó. Sin embargo, la producción de LAM decidió titular de otra manera.

“América tituló: ‘Por la crisis, Brancatelli cerró su local’. Pusieron ese graph, lo subieron a Twitter e Instagram, y es falso eso. Después me destrozaron las angelitas y Ángel”, señaló el periodista en aquel entonces. “Al p... doy la nota, les dije que no quería”, reflexionó. “Si digo que no voy a hablar, no voy a hablar. Me tiene que importar poco, no tengo que tener compasión por nada, nadie tiene compasión por mí”, sentenció.

Cuál fue la respuesta de Cabak al posteo de Brancatelli

Tras las declaraciones de Milei en el debate presidencial, Brancatelli escribió en X: “El negacionismo tiene que ser penado como en Alemania (penas de hasta 5 años de prisión) Por ley. El que dice ‘no fueron 30.000´? Preso. La negación de los 30.000, no es una opinión, sino un delito”.

La respuesta de Horacio Cabak al mensaje en X de Diego Brancatelli (Foto: captura de X)

Al leerlo, Horacio Cabak le replicó: “La corrupción y el enriquecimiento ilícito debe ser penado como en Alemania (penas de hasta 10 años de prisión y multa económica) Por ley. El que no puede justificar sus gastos, viajes, propiedades, hoteles... Preso y embargado. El enriquecimiento ilícito no es un ‘error grave’, es un delito”. Sin embargo, no hubo más respuestas. Ni de Brancatelli a Cabak, ni de Brancatelli a LAM.