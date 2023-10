escuchar

Uno de los sucesos que marcó a la farándula argentina durante 2022 fue la separación de Rodrigo De Paul y Camila Homs. Sin embargo, el escándalo terminó de estallar cuando el futbolista blanqueó su relación con Tini Stoessel, con quien ya no está en pareja desde hace dos meses. A pesar de que Francesca y Bautista, los hijos de ambos, siempre tuvieron buena relación con “La Triple T”, no se puede decir lo mismo de la modelo para con la cantante.

Debido a que Homs es una de las participantes del Bailando 2023 (América), tanto Marcelo Tinelli como el jurado le preguntan en cada una de sus previas cómo es el vínculo que tiene con el padre de sus dos hijos y con la intérprete de Miénteme. En ese sentido, después de la performance de este jueves del certamen, la joven de 27 años mantuvo un picante ida y vuelta con Ángel de Brito.

Fue el conductor de LAM (América) quien, antes del programa, anticipó su pelea con Homs a través de su cuenta de X (antes Twitter) y lo hizo con un GIF muy particular con el que se hizo viral en las redes. “Para cuando se arma. Queda desbloqueado”, escribió y lanzó: “Lo van a poder usar esta noche cuando vean mi cruce con Cami Homs por Tini y De Paul”, anticipó.

Ángel de Brito anticipó la pelea que tuvo en el Bailando con Camila Homes (Foto: captura Twitter)

Después de presentar el ritmo de la tercera ronda del reality, fue el periodista el primero en darle la devolución. Pero antes de opinar sobre el cuadro, De Brito le consultó sobre las infidelidades. “Dijiste Cami que a tu mamá no le gustaban los infieles”, a lo que ella respondió: “No, a mí tampoco”. Al escucharla, el jurado redobló la apuesta: “¿Te pasó?”. “Sí, bastantes veces”, contestó ella. Después de su respuesta, Ángel quiso indagar para ver si efectivamente iba a referirse a De Paul. “¿La última?”, consultó. Pero ella decidió no dar nombres. “En una de mis últimas relaciones”, se limitó a decir.

Pero eso no fue todo. La participante no se quiso quedar callada y le echó en cara algo que no le gustó. “Ángel, ¿te puedo decir algo? Porque el otro día vi que hiciste preguntas y respuestas (por Instagram) y me etiquetó mucha gente, en donde te preguntaron si me creías y dijiste que nada, y que me demostraba de una manera que yo no era ¿Me conocés para decir eso?”, le cuestionó.

“No me cierra tu personaje de cándida y buenita, como me pasa con muchos participantes, con la que le hacía cuernitos a Tini o la que le mandaba mensajes a Tini. Veo como una dicotomía ahí”, le respondió de manera tajante.

Sin tapujos, ella siguió: “Quizás si hubieras estado en mi lugar, hubieras hecho lo mismo”. A lo que él manifestó: “O sea, ¿estás contenta de los mensajes que le mandaste a Tini? Porque eran fuertes, yo los vi”.

“No digo que estoy contenta, en la vida uno se arrepiente de cosas, pero hay momentos de impotencia, más cuando están mis hijos de por medio”, sentenció ella.