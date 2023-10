escuchar

A pesar de que ahora prefieren evitar cualquier tipo de escándalo, Nazarena Vélez y Eliana Guercio tuvieron un enfrentamiento en 2008 cuando compartían elenco en “No somos santas”, obra teatral de Gerardo Sofovich, y fue la panelista de LAM (América) quien recordó aquel momento.

Todo comenzó este miércoles, cuando Yanina Latorre contó en vivo que le mandó un audio de WhatsApp a Marcela Tinayre, conductora de Polémica en el Bar (América), tras escuchar que no la defendió de las acusaciones que Eliana Guercio realizó sobre la guerra judicial que protagoniza con Carmen Barbieri.

“Le mandé un audio a la mañana, enojada, porque yo tengo un vínculo con Marcela”, explicó la panelista en el programa que conduce Ángel de Brito. En ese sentido, enumeró las peleas mediáticas de la esposa de Sergio ‘Chiquito’ Romero. “Guercio es la que le pegó a Marcelo Polino, la que fajó a gente en una peluquería. Hoy me llegaban cosas que te hizo a vos y que terminaste internada”, le lanzó a Nazarena.

Al escucharla, la productora se sinceró: “No me acuerdo nada. No era una buena etapa mía, tampoco” y aclaró: “No creo que me haya mandado Guercio a un hospital. Nunca tuvo en mí esa importancia”.

Pese a que no tenía en su memoria detalles, se refirió a experiencias similares que vivieron otras famosas. “No era buena compañera. Acá vino Mónica Farro y dijo eso. Eliana decía que yo a las compañeras las había dado vuelta a todas, pero no la querían”, manifestó sobre la panelista.

“No se unía al grupo. Parecía que estaba haciendo un favor yendo a trabajar. Gerardo quería mucho la dupla de nosotras dos en No somos santas”, manifestó Vélez y finalizó: “Ella venía del grupo de Flor de la V, no teníamos buena onda. Seguramente ha cambiado. Tenía una cosa chocante y pedante”.

La emoción de Eliana Guercio tras el gesto de Sergio Romero

Luego del triunfo de Boca de este jueves, Sergio ‘Chiquito’ Romero no solo fue noticia por meter a su equipo a la final de la Copa Libertadores, sino también por un romántico gesto que tuvo con Eliana Guercio.

El arquero aterrizó en Ezeiza en las últimas horas y se fue directo a El club del Moro (La 100), programa de radio, en el que participa su esposa para darle una sorpresa que la hizo emocionar hasta las lágrimas.

“Qué hermosa historia de amor”, dijo Costa y agregó: “Él viene de jugar y le va a dar un beso”. Por su parte, Santiago del Moro relató al aire que Eliana bajó corriendo a saludar a su marido recién llegado de Ezeiza. “Eso es amor”, celebró. Minutos después, ambos fueron al estudio y el arquero xeneize habló del triunfo de Boca, de sus operaciones y su vida profesional.

Mientras el futbolista hablaba, el conductor se percató de la emoción de Guercio. “La Guercio que no para de llorar”, indicó. A lo que ella, mientras le sujetaba la mano a su marido, contestó: “Yo conozco el laburo y el no bajar los brazos y la verdad es que más allá de lo que uno pueda colaborar, si no está en él esa fuerza interior, es como todo. Es el ‘vos podés’, ‘vos podés’, sí, pero soy yo el que me tengo que ir, hacer la rehabilitación, hacer el ejercicio, que te duela. Es un montón”.