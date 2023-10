escuchar

Luego de haber sufrido un ataque de pánico por el que debió ser atendido en vivo y de haber sido salvado por Marcelo Polino en la primera noche de sentencia, regresó Tomás Holder a la pista de Bailando 2023.

Como ocurrió durante la primera participación del exconcursante de Gran Hermano, en el estudio no se encontraba su madre, Gisela Gordillo, y una vez mantuvo el juego de seducción que se planteó con el conductor del ciclo, Marcelo Tinelli. Además, luego de que Tomás y su bailarina, Agostina Caute, decidieran pedir un cambio de coach, un hecho que causó gran revuelo entre los otros concursantes y coaches, hizo su debut en ese rol, en la noche del martes, un viejo conocido del formato: el bailarín Facundo Insúa.

Al entrar al estudio, Holder se fundió en un abrazo con Tinelli, que se vio obligado a dar explicaciones por la manera en la que se expuso al participante en pleno ataque de ansiedad. “Más allá de todo, queríamos saber cómo estabas. El otro día nos preocupamos... Yo me preocupé mucho, más allá de la polémica que se armó porque fui a verte en ese momento y te mostramos; yo sentí que tenía ganas de darte un abrazo y calmarte. Porque uno ha vivido situaciones similares con familiares y personas cercanas y sabe que por ahí necesita un cariño, un mimo. Sentí que tenía que estar al lado tuyo para darte un abrazo, más allá de si estaban las cámaras o no. Me alegro de que hoy puedas estar mejor”.

Entonces, el primer eliminado de la última edición de GH señaló: “Muchas gracias a vos y a la producción; a la gente que se acercó de corazón. Lo noté y fue algo muy lindo. Fueron semanas muy difíciles para mí y para el equipo que está trabajando conmigo. Agos y Facu la verdad que me apoyaron muchísimo. Estoy dando lo mejor de mí. Me estoy tratando para poder mejorar. La ansiedad es algo que cuesta todos los días. Cuando uno sobrepiensa las cosas, cree que todo va a salir mal... Y en realidad, está todo en mi cabeza”.

“Todas las mañanas me levanto y le agradezco a Dios por el trabajo que me da, por mi familia, por los amigos; por la gente que me apoya y me quiere de verdad. Y quiero darle un mensaje para los que padecen ansiedad: sepan que no están solos; que lo mejor es hablar sobre lo que les pasa, y de a poquito se puede”, continuó.

Para esta segunda gala, el equipo eligió bailar al ritmo del reggaetón. Luego de mostrar su propuesta, el concursante corrió a los brazos de su nuevo coach, emocionado. “Siempre le digo a Facu que es un castigo laburar conmigo, porque tengo muchos parates y a veces tengo que frenar para volver a concentrarme”, explicó. Y señaló: “Cada vez que lo abrazo, me calma. Es un tipazo”.

Como todas las noches, el primero de los miembros del jurado en dar su devolución fue Ángel De Brito (4). “Valoro que Tomás esté acá. Me parece un buen pibe, alguien que tiene ganas de estar en Bailando 2023 y que está atravesando un momento difícil. Obviamente, eso no va a influir en el puntaje, pero lo banco y ojalá le vaya bien en todo. Me encanta que se haya incorporado Facu, porque es un gran profesional. Agostina es maravillosa; perreó sola como una hora. Y lo que no me gustó de la coreografía es que Holder estuvo como una hora acostado en el piso, solo. Como una siesta se mandó ahí abajo mientras ella bailaba. Mucho tiempo muerto y fue raro, porque ella se estaba desnucando y él seguía acostado”.

En ese momento, pidió la palabra Insúa. “Como me incorporé al equipo en las circunstancias que ya sabemos, obviamente en todo lo que pensé es en cuidarlo a Tomás. Y me pareció muy prudente ponerle un stop, y también para hacerla lucir a Agos, que es una bomba. Igual, él tenía pasos en el piso; la asistió en los trucos, pero me pareció prudente que tome aire para después seguir con todo”, se justificó el coreógrafo.

Ante la ausencia de Pampita Ardohain, esta semana ocupa su lugar en el jurado Paula Chaves. En este caso, la modelo observó que el participante se había puesto en cuclillas y quiso saber si se encontraba bien. “Sí. Solo quiero escucharlos a los cuatro, porque me parece bien que me ayuden y me corrijan. No me pone mal un mal puntaje, no bailo bien y es la verdad, pero le estoy metiendo la mejor. Me pongan la nota que me pongan, tienen razón porque ellos saben de baile y yo no, estoy aprendiendo todos los días un poco”.

“¿Sentís que alguna situación en particular te lo dispara?”, quiso saber Chaves. “La verdad que no lo sé. Trato de encontrar la causa para cambiarlo, pero...”, respondió Holder. Y la exconductora de Bake Off reflexionó: “¿Y tenés tiempo para frenar a pensar? Porque muchas veces yo entiendo que este nuevo mundo en el que vivimos, con las redes sociales y demás, no ayuda en nada a eso; el estar exponiéndonos todo el tiempo y grabarnos constantemente. ¿Tenés tiempo de parar para arrancar de nuevo? Podés ayudar a mucha gente desde tu lugar”.

La exposición de Chaves (4) conmovió al concursante. “Sigo luchando, Paula, como dije antes. Todos los días me levanto y le rezo a Dios para poder mejorar”, contestó, en medio de un ataque de llanto. En ese momento, apareció en escena su madre y lo abrazó.

“A veces hay que saber frenar y aceptar, porque -a muchos nos pasó- es bueno hablar sobre salud mental y visibilizarlo. A mí me pasó, y creo que la gran mayoría de la gente atravesó momentos así. Pero está bueno poder ponerle un freno a la cabeza y disfrutar, también, porque vos lo soñaste un montón. Estás en un lugar increíble, en una producción que cuida cada uno de los detalles. Ojalá que esto pueda pasar pronto. Y si no, que puedas aprender a convivir con esta situación”, retomó Chaves.

Ya refiriéndose a la coreografía, la jurado suplente indicó: “Tuve la expectativa, todo el tiempo, de que arrancara. Entiendo, Facu, eso de que te incorporaste en un momento complicado y que tenés que cuidarlo a Tomás, pero fue una suma de caminatas, trucos, de él acostado. Una cosa detrás de otra y no sé si estaba marcado así, pero siempre sentí que Tomy estaba tres tiempos antes esperando a que ella llegue. Valoro que se hayan podido presentar hoy”.

Moria Casán, en tanto, indicó: “Holder y Agostina entran con un espíritu ganador. Tomás, tratá en este momento de levantar tu cabeza para controlar tu respiración. Si mirás mucho el piso te vas a marear, amor. Tranquilo. Tenés que respirar, porque cualquiera, más allá de la depresión, necesita aire, y mucho más quien no es bailarín y no sabe administrar el aire”.

“Tomás tiene un gran concepto del show. Es sumamente televisivo, porque es hipnótico y tiene una sonrisa hermosa. Yo no puedo creer que tenga tan poca edad un chico con esa madurez y esa capacidad de establecer una transición hacia su propia aceptación. Yo no pretendo ser una psicóloga, pero por lo que está pasando en esta pista, veo la fuerza de él. Todo lo que trae, para mí, esta pareja es show. Lo felicito a Facundo por la coreografía. Extraordinaria e innovadora. Salieron con una fuerza que no pude dejar de mirarlos. Y a ella el coach la manejó como a un títere. Hubo trucos muy difíciles que los resolvieron. Por supuesto que hubo fallas, él anticipaba lo que iba a venir. Por otra parte, me brindaron lo que yo necesito en esta pista: implicación física y emocional”, finalizó la dueña del voto secreto durante esta segunda ronda.

Por último, Polino (7) afirmó: “Los que vivimos alguna situación de pánico sabemos que no vale que nos digan: ‘Dale, que podés. Dale, que sos lindo. Vamos, que es divertido. Vamos, que es el mejor show’. Cuando tenemos un ataque de pánico, nuestra cabeza se dispara y nada nos alcanza. Me parece que el gran valor está en que hayas podido presentarte, que puedas estar en la tele. A mí me pasó de tener ataques de pánico estando en la tele y es muy difícil. Ya cuando empezás a vestirte en tu casa, antes de salir, comenzás a transpirar y no sabés lo que va a pasar. Me parece genial lo que hizo Facundo con la coreografía para respetar la respiración, el descanso para que pueda lograr bailar ese minuto y medio. ¡Es un montón! Porque lo que tiene que ver con la salud mental no suele verse, y un pibe que es un chongo divino, que está bronceado, que viene con la madre, ¿qué problema puede tener? Si hubiese venido en una silla de ruedas, quebrado, todos hubiesen dicho: ‘¡Pobre chico, se quebró! Ayudémoslo’. Hay que ponerle el foco a lo importante: pudo estar acá. Pude hablar con Agostina en privado y sé que es una compañera que se preocupa por la salud de Tomás. Tiene un equipo hermoso. Esto es un show de baile, es un reality, para mí, es la mejor nota de la ronda, como si hubiese saltado por el aire”.

Mientras escuchaba la devolución del último de los miembros del jurado, Holder volvió a romper en llanto.

