escuchar

Mirtha Legrand regresa a la pantalla de El Trece con La Noche de Mirtha, la adaptación del formato que nació hace 55 años y que marcó un antes y un después en la televisión argentina. Después de varias idas y vueltas, se confirmó la tan esperada fecha. Es que no solo será su rol como conductora lo que tiene expectantes a muchos, sino también la presencia de una de las parejas del momento.

Quiénes son los primeros invitados

El candidato presidencial, Javier Milei, y su novia, la imitadora Fátima Florez, serán los primeros en formar parte de “la mesaza” de esta edición de 2023. Por más que se especuló con que hubiera periodistas invitados, finalmente será solo ellos dos mano a mano con la conductora.

A qué hora y dónde ver La Noche de Mirtha

El programa se podrá ver en la pantalla de El Trece este sábado 7 de octubre a las 21:30 horas.

Fátima Florez y Javier Milei son los primeros invitados que tendrá Mirtha Legrand

“Falta 1 día. La #mesaza ya está lista y la espera es cada vez menos. Este sábado 7 de octubre a las 21:30 prendete a @eltrecetv”, escribieron desde la cuenta de Instagram de “La mesaza”. Además de los miles de likes, sus seguidores festejaron su vuelta a la pantalla chica. “Por supuesto que mañana la veré”; “No me lo pierdo”; “Imperdible! Fabuloso programa”; “Vamos, Sra. Qué alegría verla en la tele”; “La reina volvió”; le contestaron.

Mirtha Legrand vuelve este sábado a la pantalla de eltrece (Foto: capturaInstagram/@mirthalegrand)

A diferencia de su abuela, Juana Viale liderará los almuerzos, pero lo hará recién después de las elecciones, es decir, que su vuelta podría acontecer entre el 29 de octubre y el 5 de noviembre. En lo que respecta al ciclo de Legrand, este se grabará los viernes al mediodía en los Estudios Cuyo, ubicados en la localidad de Martinez, donde se encuentra el estudio del Bailando 2023 (América).

Aunque no hay dudas de que mañana será el gran día, la salida del ciclo que produce Nacho Viale estuvo a punto de dar marcha atrás debido a que la conductora atraviesa un cuadro de disfonía. Fue Ángel de Brito en LAM (América), quien este jueves anticipó: “Nosotros tenemos el estudio de El Bailando 2023 acá y al lado está el de Mirtha, que mañana se graba el primer programa. Que finalmente Milei y Fátima irán solos” y adelantó: “Después viene un programa con [Sergio] Massa y otro programa con Patricia Bullrich”.

“Ella está muy disfónica. Están cortando clavos”, aseguró el periodista y completó: “Así que, están pendiendo de un hilo. Ojalá que no y que Mirtha pueda debutar. Nos encanta verla en la tele. Tampoco es grave. Es una disfonía y por ahí le vuelve la voz. Pero hasta hoy, estaba en debate si el programa se podía hacer el sábado. Los invitados no pueden y ella no puede arrancar con cualquier invitado. Necesita una mesa fuerte”, completó.