El periodista Diego Leuco volvió a aclarar que el gesto de celebración que hizo mientras en su programa daban cifras de coronavirus no tenía que ver con esa información sino con el rating de su programa en ese momento y habló sobre el revuelo y las críticas que recibió en las redes sociales: "Querer dejar a alguien como que festeja muertos es una cosa que nunca he visto", dijo.

"Me cantan por cucaracha que estábamos liderando la audiencia. Lo que estaba diciendo Santi [Santiago Fioriti, el otro periodista] es lo que se espera que va a ocurrir la semana que viene, que va a haber 10.000 contagios. Yo ya lo sabia desde las 5 de la tarde", dijo Leuco en el programa de radio de Jorge Lanata en Radio Mitre, sobre el momento en que se lo enfocó cuando apretaba el puño izquierdo a modo de festejo en su programa Ya somos grandes, de TN.

"Hay cosas de la intimidad del programa que no está bueno que salgan al aire", admitió el conductor y se refirió directamente a las críticas que recibió por parte de colegas y otras personas en las redes sociales, que afirmaron que Leuco estaba celebrando las alarmantes cifras de contagios de las que hablaba Fioriti.

"Inventar semejante bajeza, querer dejar a alguien como que festeja muertos es una cosa que nunca he visto. Es una situación tan dolorosa, tan injusta, tan canallesca", dijo el periodista.

"Obviamente no hay que festejar el rating en cámara, es cierto. Pero el rating no es una frivolidad. Es la expresión de que lo que uno está haciendo le interesa a mucha gente", agregó.

"Mucha gente que tuiteó ayer, tuitea los ratings de sus programas cuando hablan de policiales, hablan de violencia, del Covid-19. Somos competitivos, nos gusta ganar. No hay ninguna mala intención, pero me asusta y preocupa el nivel de violencia, de odio, de mala leche, de bajeza, con que se debaten estas cosas en la Argentina", dijo Leuco. "Lamento que no puedan discutir ideas y se tengan que meter con cosas tan bajas", agregó.

Tras el descargo del periodista, Lanata cerró con unas palabras: "Lo que pasó es una guachada, es injusto".

Ayer la primera aclaración que salió a hacer el joven periodista en Twitter fue en respuesta a Diego Brancatelli, quien le dijo: "¿Serías tan amable de contarme que te llevó a festejar con el puño apretado? No quiero imaginar que te alegra llegar a los 10.000 casos diarios...".

A lo que Leuco contestó: "Con todo gusto, Branca. Te cuento: me avisaron por retorno que pasamos a liderar en rating. No sé si te pasó alguna vez, pero se festeja como gol el esfuerzo y el trabajo en equipo. Te adjunto la planilla de Ibope que, como bien sabés, viene con un minuto de atraso. Un abrazo".

Brancatelli no fue la única figura pública en reaccionar. "¡¿Esto es real?! ¿Leuco festeja? ¿O está editado?", consultó Verónica Lozano, y también recibió una respuesta del periodista de TN: "Vero, vos sabés de buena fe lo que significa el rating en la tele. Si podés, lee mi respuesta. Nadie festeja tragedias. Un beso".