Diego “Peque” Schwartzman se casó por civil con la modelo Eugenia De Martino, tras 6 años de noviazgo

El extenista Diego “Peque” Schwartzman y la modelo e influencer Eugenia De Martino se casaron ayer por civil tras seis años de noviazgo y celebraron junto a sus familiares y amigos en un restaurante del barrio de Palermo.

Diego Schwartzman y Eugenia De Martino en su llegada al Registro Civil de la calle Uruguay Gerardo Viercovich - LA NACION

“Jefecita, hoy nos casamos”, dijo el flamante participante de MasterChef Celebrity (Telefe) en una de sus historias de Instagram antes de dar el “sí, quiero” en el Registro Civil de la calle Uruguay. Allí, cuando llegaron, el exdeportista hizo gala de su costado más romántico y le obsequió a su pareja un enorme ramo de flores.

Entre risas y miradas cómplices, Diego y Eugenia dijeron “sí, acepto” y la jueza prosiguió a declararlos “unidos en matrimonio”. Mientras sus seres queridos los ovacionaban, los recién casados no podían dejar de sonreír por la felicidad de ese momento único en sus vidas. Luego, se acercaron al escritorio de la jueza de paz para firmar la libreta de familia y formalizar la unión.

Luego de dar el "sí, quiero", los novios posaron con la libreta de matrimonio en mano Gerardo Viercovich - LA NACION

La pareja selló su amor luego de seis años de noviazgo. Ricky Sarkany fue quien los presentó durante un evento en 2019 Gerardo Viercovich - LA NACION

La perlita de la ceremonia fue cuando les pidieron que dijeran “alguna palabra que represente lo que significa para ustedes estar acá; el que se anime primero”. Al unísono, los novios dijeron “vos”, señalándose mutuamente, provocando las risas de los presentes.

El casamiento del "Peque" Schwartzman

Al finalizar, todos se trasladaron al patio interno del Registro Civil para una foto grupal que quedará para el recuerdo. A la salida del establecimiento no faltó el ritual de arroz, que estuvo acompañado por papelitos en forma de corazón.

Entre arroz y papelitos en forma de corazón, los recién casados salieron del Registro Civil y se reunieron con sus seres queridos para continuar celebrando Gerardo Viercovich - LA NACION

Los festejos continuaron en Águila Pabellón, un restaurante ubicado en el barrio porteño de Palermo que está entre los recomendados por la Guía Michelin.

Para su gran día, la modelo lució un vestido blanco marfil de estilo lencero, que acompañó con una pañoleta de gasa anudada en forma de bandana Gerardo Viercovich - LA NACION

El extenista Juan Ignacio Chela, que fue entrenador de Schwartzman, dijo presente en el enlace Gerardo Viercovich - LA NACION

Los novios junto a sus testigos de casamiento Gerardo Viercovich - LA NACION

Eugenia De Martino, acompañada por sus amigas Gerardo Viercovich - LA NACION

Diego “Peque” Schwartzman y Eugenia De Martino se conocieron en 2019 en un evento, donde fueron presentados por Ricky Sarkany. El flechazo fue a primera vista y ambos estaban solteros, pero solo tuvieron una breve conversación. Sin embargo, meses después, una amiga en común los volvió a reunir y la historia fue diferente: intercambiaron sus números de teléfono y empezaron a salir.

“Al principio estuvimos un mes comunicándonos solo por mensaje y recién cuando él volvió de viaje nos pudimos ver. Pensé que iba a ser todo más difícil, pero, por suerte, mi trabajo también me da la opción de la distancia y acomodar mis horarios, entonces suelo acompañarlo”, contó De Martino en una entrevista con revista ¡Hola! Argentina. En ese momento, Schwartzman estaba en actividad y competía en el circuito de la ATP.

La felicidad de la pareja luego de oficializar su compromiso instagram @eugedemartino

Lejos de los “likes” de Instagram, la pareja mantuvo un bajo perfil y oficializó su romance a fines de 2020 durante un viaje a Italia por el Masters 1000 de Roma. “Gracias por ser el mejor compañero de vida. Por hacer de todos los días, los mejores. Mi demonio preferido, te elijo y te volvería a elegir millones de veces más. Este es el primero de los miles y mejores que nos quedan", fueron las palabras de la modelo en su primer aniversario de novios.

El año pasado, Schwartzman se arrodilló frente a su novia con la Torre Eiffel de fondo y le propuso matrimonio. “Cierro los ojos para no despertarme y que la vida siga siendo un sueño que se vuelve realidad. Hasta viejitos, Euge De Martino”, expresó en un posteo de Instagram en el que hizo público su compromiso. “Gracias por elegirme y agradezco a la vida habernos encontrado, te buscaría en esta y en todas las demás. Te amo”, dijo ella en la misma red social.

La propuesta de casamiento de Diego Schwartzman en París

La respuesta de Eugenia De Martino a la propuesta de casamiento de Diego Schwartzman

Ambos tuvieron sus respectivas despedidas de solteros con sus amigos íntimos. La modelo eligió Grecia como destino mientras que el deportista viajó a Ibiza, donde disfrutó de una estadía que incluyó momentos de relax, playas paradisíacas, tragos y comida gourmet.