Diego Torres se encuentra en uno de los mejores momentos en su trayectoria profesional. El cantante y actor argentino inundará el Movistar Arena en Buenos Aires el próximo 2 de diciembre, para presentar las canciones de su último álbum Atlántico a pie, junto a sus hits históricos. Este fin de semana, el intérprete de “Color esperanza” contó una peculiar anécdota que vivió con Alfio “Coco” Basile años atrás.

La trayectoria de Diego Torres comenzó en la telenovela Los otros y nosotros, en 1989, y su primer hit salió a la luz 10 años después, “Tal cual es”. Desde entonces, el cantante participó en nueve películas y protagonizó la plenitud de los estadios de Luna Park, de River Plate y de Vélez Sarsfield, además de recibir la ovación de sus admiradores en su paso por el Lollapalooza Argentina 2023, en el Hipódromo de San Isidro.

Diego Torres ofreció un gran show a sus admiradores en el Lollapalooza Soledad Aznarez

Este fin de semana, el intérprete de “Penélope” asistió a una entrevista con Diego Leuco, en el programa que conduce junto a Jesica Cirio, La Peña de Morfi (Telefe). Así, Torres recordó una peculiar anécdota que vivió con el Coco Basile, en los inicios de ambos en su trayectoria profesional, cuando vivían muy cerca.

“Era vecino mío el Coco Basile”, apuntó con tono divertido Diego Torres, lo que desencadenó la sorpresa de Diego Leuco: “Ah, ¿sí?”. El cantante relató entonces una anécdota de cuando daba sus primeros pasos como artista. “Cuando yo estaba haciendo la banda, los dos nos compramos el mismo auto. Era una cosa...”, describió.

Y continuó: “Nos encontramos con el Coco, auto de por medio. Baja la ventanilla y me dice: ‘A nosotros sí que nos va bien, nene’”. Al instante, se desató la risa de todos los asistentes, incluido el conductor, quien escuchó la historia del cantante junto al chef Santiago Giorgini.

Marilina Ross habló de una complicación en su salud y realizó una fuerte advertencia

Junto a Diego Torres, otra de las invitadas estrella al programa de La Peña de Morfi este fin de semana fue Marilina Ross. La aclamada artista, que cumplió en febrero 80 años, reveló una complicación que sufrió hace poco en su estado de salud y realizó una fuerte advertencia a sus seguidores.

En el momento de soplar las velitas por sus 80 años, Marilina Ross pidió por "salud" Instagram / @_marilinaross_

“Me han pasado cosas maravillosas en 80 años”, destacó Marilina Ross, en diálogo con Diego Leuco y Jesica Cirio, en un repaso por su trayectoria de vida y también profesional, que alcanzó los 40 años desde su primer concierto de “Soles”.

Al señalar que se encontraba “muy bien, felizmente”, la artista destacó una complicación que atravesó en los últimos meses. “Tuve un problemita de salud este año, una bronquitis fea, porque como tengo EPOC por haber fumado...”, señaló. Y advirtió a los espectadores: “No fumen, por favor. No fumen”.

Diego Leuco hizo una observación acerca de los inicios de esta adicción en la cantante, que se tratarían de un incentivo para agravar su voz. “Sí, porque tenía la voz finita y, para cantar, no me gustaba”, confirmó Marilina. Y añadió: “Entonces, me puse a fumar. Pero no solo se me agravó la voz, también mi vida”. E insistió: “Dejen de fumar, los que estén fumando, por favor. Ahogarse es lo peor que te puede pasar”.