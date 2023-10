escuchar

Este domingo, Turf visitó el estudio de La Peña de Morfi (Telefe) con el objetivo de presentar su próxima gira, que emprenderá la banda por España y México. En medio de un pequeño repaso por las canciones más exitosas del conjunto, su vocalista Joaquín Levinton dialogó con Diego Leuco sobre sus inicios y recordó la primera vez que se mudó solo a un jardín abandonado. “Las puertas se abrían y se cerraban solas”, destacó.

La anécdota de por qué Joaquín Levinton vivió en un jardín de infantes abandonado

Levinton reveló al comienzo de la entrevista, a pedido del conductor, cómo fue que eligió lo que en algún momento fue un jardín de infantes como residencia. “Yo tenía 17 años. Era muy chico y un día a mi vieja le llegó un montón de guita en la cuenta del teléfono y ella no hablaba. Entonces pidió el detalle de la cuenta de todos los llamados y empezó a llamar a todos los números”. Cuando su madre descubrió que él gastaba mucho dinero en llamadas a Charly García, lo obligó a pagar una cuota mensual por los gastos. “Éramos muy amigos y hablábamos mucho”, subrayó. “Estaba bien ahí, pero me salía muy caro”, bromeó. Por este motivo, la mujer comenzó a pedirle dinero para pagar ciertos gastos de la casa y él decidió mudarse solo.

“Cuando me fui, lo que me alquilé era tan horroroso, que era la casa del terror”, señaló. Y describió: “Era un jardín de infantes abandonado. Era enorme, tétrico y había esos dibujos que hacen los nenes, que son horribles… Que solo a los padres les gustan. Todo eso pegado en las paredes y estufas a gas, largando gas. Eran ocho ambientes, sin luz y con las puertas que se abrían y se cerraban solas”.

Ante aquella historia, Leuco le consultó por qué decidió vivir allí y el vocalista de Turf respondió: “No le calculé. Iba por la calle Aráoz y Córdoba y veo que sale un tipo con dos personas de unas escaleras… Ahí les pregunto: ‘¿De dónde salen ustedes?’, y el tipo me contestó: ‘De esto que se alquila’, y como yo sabía lo que le tenía que pagar a mi vieja, le pregunté. Salía $50 la reserva y los tenía. Pero ni entré. Entré después”.

“Gracias a Dios no entré, porque había siete plagas. Había pulgas, ratas, cucarachas… Viví entre seis y siete años”, añadió Levinton, y concluyó con mucho humor: “Y a los dibujos los saqué y los pegué en mi segunda casa”.

Joaquín Levinton se refirió al estado actual de salud de Charly García

Durante la entrevista que el cantante le ofreció a Leuco y a Jesica Cirio, se tomó unos minutos y reflexionó sobre la actual situación de Charly García, luego de los dichos de Fabiana Cantilo a LA NACION, acerca de que no la dejaban visitarlo. “No me lo dejan ver y ya dejé de insistir. Lo último que sé es que no camina”, lamentó la artista.

Joaquín Levinton sobre la salud de Charly García

Tras ello, desde La Peña de Morfi, Levinton indicó: “Charly es amigo nuestro hace 25 años. Estuvimos con él. El Rispi [Nicolás Ottavianelli] estuvo en la casa. Así que anda bien, está con disco nuevo, re contento”. E insistió: “Está bien. Me pone contento poder contarles eso, porque siempre uno quiere saber de Charly y poco es lo que se sabe. Pero está re contento, con el disco terminado”. Y concluyó: “Es buenísimo”.