Una de las parejas más queridas del espectáculo y el deporte sellará su amor este 2024. Tras una romántica propuesta en la Fontana di Trevi, en Roma, Italia, Oriana Sabatini y Paulo Dybala se preparan para dar el sí. Si bien la organización del casamiento se maneja puertas para adentro, eso no evita que algunos datos puedan filtrarse. El lunes en LAM (América TV) Ángel de Brito reveló detalles de la gran boda, entre ellos cuándo y donde será la cita y cuál es la exclusiva casa de moda que vestirá a la novia.

El 31 de octubre el campeón del mundo y la intérprete de “Luna llena” revolucionaron las redes sociales al anunciar su compromiso, después de cinco años de relación y una convivencia en Italia. La propuesta fue en uno de los puntos turísticos más importantes del mundo y entre los testigos estuvieron Leandro Paredes y su mujer, Camila Galante, quienes también viven en Roma. La feliz noticia dio la vuelta al mundo y ahora la pareja está embarcada en los preparativos.

Según contó Ángel de Brito, Paulo Dybala y Oriana Sabatini, se casarán el sábado 20 de julio en Buenos Aires Instagram @paulodybala

Los fanáticos están ansiosos por conocer cómo será la gran boda y fue justamente Ángel de Brito quien reveló que la pareja ya definió la fecha. Según contó, la boda será el 20 de julio, fecha en la que se celebra el Día del amigo. “Finalmente, llega el casamiento”, celebró el periodista. Sin dudas será un fin de semana inolvidable.

“Son 300 invitados”, aseguró de Brito. “Habían soñado con una cosa chiquitita, pero empezaron a estirar. Obviamente, toda la selección, todos los amigos de Oriana de la música. Va a ser el casamiento del año”, advirtió. En cuanto a la locación, si bien evitó ahondar en detalles, sí contó que el evento se realizará en un campo, en la provincia de Buenos Aires.

A su vez, también trascendió un detalle que interesa enormemente a los fanáticos de la moda: el vestido de la novia. Según De Brito, Oriana Sabatini estará vestida por la lujosa firma italiana, Dolce & Gabbana. Asimismo, la madre de la cantante, también está preparando su outfit. El conductor de LAM contó que Catherine Fulop ya tiene cinco diseñadores en agenda y “está eligiendo” entre las opciones.

El casamiento de Sabatini y Dybala será sin dudas uno de los eventos del año y es que ya la propuesta fue completamente romántica. El futbolista se puso de rodillas nada más y nada menos que en la Fontana di Trevi, una locación de película. Uno de los testigos fue justamente Leandro Paredes, compañero de Paulo tanto en la Selección Argentina como en la Roma. La escena quedó grabada y el video revolucionó las redes.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala se comprometieron en la Fontana di Trevi Instagram: @paulodybala

En cuanto a cómo organizó la propuesta, en una entrevista que dio meses atrás con el periodista Gastón Edul, Paulo reveló: “Llevó un tiempo porque lo tuve que planear y tenían que venir algunos amigos. Yo quería que sea ahí y quería que se sorprendiera”. En esta misma línea, el campeón del mundo comentó: “Jodíamos porque como Oriana no sabía nada, hacíamos indirectas, pero nunca las agarró. En un momento, se largó a llover con todo y dije ‘no, me parece que se suspende’, pero bueno, no lo entendió”.