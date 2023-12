escuchar

El pasado 25 de diciembre se celebró Navidad, por lo que muchos famosos aprovecharon en el momento para compartir algunas postales de esta festividad mediante sus redes sociales, en donde se dejaron ver junto a familiares y amigos. En este marco, Oriana Sabatini y Paulo Dybala no fueron la excepción, ya que posaron muy felices junto al árbol navideño, pero no imaginaron que muchos usuarios lanzarían contundentes opiniones, puesto que algunos creyeron que la cantante estaba anunciando que esperaba a su primer hijo con el futbolista.

“Vi rápido la foto y pensé que Ori estaba embarazada. Casi me emocioné”, “‘Me gusta’ si vos pensaste que Ori está embarazada”, “¿Está embarazada o me parece?”, “Se viene baby Dybala Sabatini” y “Hay pancita ahí. Se te ve carita de embarazada”, fueron solo algunas de las reacciones que más resonaron en las redes sociales tras la publicación.

La pareja posando junto al árbol navideño

Por otro lado, muchos repudiaron este tipo de comentarios, ya que no consideraron agradable opinar al respecto de su cuerpo. “No opinen más del cuerpo de nadie, atrasan”, se puede leer en la publicación, por parte de varios usuarios.

Al ver la gran repercusión que se generó por la foto y la catarata de comentarios en torno a la posible llegada de un bebé que aparecieron en la red, la mediática decidió romper el silencio en su cuenta de X (antes Twitter), en donde dejó un contundente mensaje que no pasó desapercibido.

Todo se dio cuando una usuaria posteó la captura que generó furor y dio por sentado que la cantante argentina estaba en la dulce espera. “Está embarazada, lo firmo acá”, escribió. Ante esto, una seguidora la defendió sin filtro, ya que respondió irónica: “¿No toman Coca ustedes?”, frase que le dio pie a Oriana, que siguió el juego con otra pregunta. “¿O comen?”, sumó, desmintiendo todo tipo de rumores al respecto del tema.

La contundente respuesta de Oriana ante las especulaciones

Cabe destacar que la flamante pareja se encuentra viviendo un especial momento a nivel personal, ya que, hace algunas semanas, el futbolista le propuso casamiento a su novia en Roma, mientras pedían un deseo en la Fontana di Trevi.

Paulo Dybala reveló detalles inéditos de la propuesta de casamiento a Oriana Sabatini

Hace un tiempo, el campeón del mundo con la Selección Argentina realizó una entrevista con Gastón Edul, en donde dio todos los detalles de la romántica propuesta de casamiento a su pareja, quien en más de una oportunidad había asegurado sus ganas de una boda. “Llevó un tiempo porque lo tuve que planear y tenían que venir algunos amigos. Yo quería que sea ahí y quería que se sorprendiera”, reveló.

La romántica propuesta de casamiento del futbolista a la cantante

Asimismo, reveló las divertidas bromas que le realizó poco antes del momento de la propuesta, ya que todos sus amigos presentes lo sabían, menos ella. “Jodíamos porque como Oriana no sabía nada, hacíamos indirectas, pero nunca las agarró. En un momento, se largó a llover con todo y dije ‘no, me parece que se suspende’, pero bueno, no lo entendió”, contó Paulo, entre risas.

En la misma línea, el futbolista argentino dio conocer que, por el momento, no definieron una fecha para realizar la boda, ya que tienen que cuadrar las agendas de ambos para que se concrete. De todas maneras, si tienen en claro que el gran evento será en la Argentina, para así poder estar cerca de todos sus amigos y familia.