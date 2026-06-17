Dónde ver la serie sobre Rafael Nadal que emocionó a Lionel Messi: “Me identifico mucho”

Lionel Messi atraviesa una etapa de plenitud competitiva que, a sus casi 39 años, continúa sorprendiendo al mundo del deporte. Tras su destacada actuación en la victoria de la selección argentina por 3-0 frente a Argelia, donde el capitán logró su primer hat trick en un Mundial, el ídolo rosarino ofreció una inesperada revelación durante la zona mixta. Al ser consultado sobre cómo mantiene intacta su ambición tras haber conquistado todos los títulos posibles, no dudó en señalar una fuente de inspiración externa: la serie documental sobre Rafael Nadal disponible en Netflix.

“Estamos mirando la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho con él, creo que somos muy parecidos en ese sentido, que siempre quiero dar el máximo y siempre me quiero sentir bien”, mencionó el capitán argentino tras el encuentro. Para el jugador, esta producción no es solo un entretenimiento, sino un espejo donde refleja su propia filosofía de vida: el disfrute constante por la práctica deportiva y la búsqueda incesante de un nivel óptimo de rendimiento físico y mental. “Mientras pueda y esté bien para hacerlo, ahí estaremos”, sentenció, evidenciando que, pese a sus logros previos, el deseo de mantenerse vigente se mantiene inalterable.

Todo sobre “Rafa”: de qué trata y dónde ver el documental de Nadal

La serie, titulada Rafa, desembarcó en la plataforma de streaming el 29 de mayo y se convirtió en una pieza de estudio obligatoria para comprender la psicología de un deportista de élite.

El documental repasa la vida y la carrera de Rafael Nadal desde una mirada íntima y personal

Según la sinopsis oficial proporcionada por Netflix, la obra busca desentrañar qué hay detrás del hombre que se transformó en una leyenda del tenis. A través de cuatro episodios, el espectador recorre la cronología de su carrera, desde sus primeros pasos en la infancia hasta su temporada final en el circuito ATP durante 2024. La propuesta destaca no solo por el archivo inédito, sino por permitir un acceso íntimo y privilegiado a su entorno más cercano, logrando un retrato humano que trasciende los títulos obtenidos.

Tráiler oficial de Rafa, disponible en Netflix

El enfoque del documental se aleja de la mera estadística y se sumerge en el lado más vulnerable de la estrella española: el esfuerzo físico, el desgaste acumulado tras décadas de competencia de alto nivel y la lucha persistente contra las limitaciones que impone el cuerpo. Este relato se construye con los testimonios fundamentales de figuras del calibre de Roger Federer, Novak Djokovic y John McEnroe, además de la voz de su familia y su equipo técnico. De esta manera, el documental ofrece una mirada profunda sobre el legado de Nadal, examinando la disciplina y la resiliencia necesarias para mantenerse en la cima del tenis mundial durante tanto tiempo.

La producción muestra momentos clave de la trayectoria del tenista español dentro y fuera de la cancha (Photo by Thomas COEX / AFP) THOMAS COEX - AFP

Para los seguidores de Messi y del deporte en general, la serie funciona como un puente hacia la mentalidad de los atletas que definieron una época. La conexión establecida por el capitán argentino resalta un valor compartido por ambos referentes: la convicción de que la grandeza se construye en la constancia diaria y en la capacidad de renovar el hambre de victoria en cada desafío, independientemente de la historia previa de éxitos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA