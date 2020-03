Doom Patrol: los superhéroes más extraños del mundo tienen serie propia

Doom Patrol, la serie del universo DC que estrenó Cinemax Crédito: Hbo

Hernán Ferreirós Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de marzo de 2020 • 16:09

Doom Patrol (Estados Unidos/2019). Creador: Jeremy Carver. Elenco: Timothy Dalton, Brendan Fraser, Matt Bomer, Alan Tudyk, Diane Guerrero y April Bowlby. Disponible en: Cinemax, los jueves a las 22, y por HBO Go. Nuestra opinión: buena.

Doom Patrol es un cómic creado en 1963 bajo el lema "los superhéroes más extraños del mundo". Cada uno de los integrantes del grupo original tiene alguna habilidad sobrehumana, que es llevada por el personje más como una discapacidad que como un don. En la serie estrenada de Cinemax, sus integrantes son el Hombre Negativo, un piloto de pruebas con el cuerpo íntegramente quemado que puede proyectar a un duplicado de energía pura; Crazy Jane, una esquizofrénica con 64 personalidades, cada una con un poder distinto; Elasti-girl, exestrella de cine de los años 50 cuya carne díscola suele expandirse fuera de su control, y Robotman, corredor de autos que, tras un choque, queda reducido a un cerebro dentro de un cuerpo metálico (interpretado por un irreconocible Brendan Fraser ).

Los héroes de Marvel también fueron diseñados de este modo: tienen una falla de origen y su poder es una carga. Si Doom Patrol replicó esta iluminación, en poco tiempo Stan Lee se cobró la deuda: los X-Men, su creación más popular, nacida apenas unos meses después que Doom Patrol , están notoriamente inspirados en este equipo de héroes taciturnos, reacios e inexpertos, liderados por un científico en silla de ruedas.

La versión televisiva de la historieta - cuyos personajes fueron presentados en otra serie del universo DC, Titanes -toma algunos elementos del viejo cómic de Arnold Drake, pero mucho más de la reinvención encargada al guionista Grant Morrison ( Happy ) a fines de los años 80. El mundo del cómic original era "extraño" por sus personajes grotescos, villanos desfigurados más frecuentes en las historietas de terror que en las de superhéroes. Morrison llevó la extrañeza hacia un lugar, hasta ese momento, inesperado en un cómic: autorreferencialidad y cita al arte de las vanguardias del siglo XX. En un combo audaz y pretencioso, recarga su relato con automatismo dadaísta, cut-ups al modo de William Burroughs, imágenes del cine del gran animador checo Jan Svankmajer y hasta citas de Borges.

Esta serie no arrastra semejante bagaje cultural, aunque recurre a dosis semejantes de absurdo, surrealismo y autorreferencialidad "¿Quién necesita otra serie de superhéroes?", se pregunta el narrador -y villano- Mr. Nobody en el primer episodio (ya están disponibles dos) y luego teletransporta un pueblo entero a una dimensión paralela que solo existe en el tracto digestivo de un burro. Si bien ya no estamos en la época pionera de Morrison, e ideas como ésta resultan menos sorprendentes de lo que pretenden, a la vez son el mejor atributo de la serie. Doom Patrol es un conjunto de fallos y aciertos: mientras menos insiste en explorar historias convencionales (el personaje gay en el closet que le oculta su sexualidad a su esposa, el padre que no ve a su hija desde hace décadas) mejor se pone.