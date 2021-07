Drogas, abusos y un reality que exponía su intimidad: qué es de la vida de Honey Boo Boo, la mini reina de belleza

La pequeña Honey Boo Boo, que hoy ya tiene quince años, comenzó su camino hacia la fama en el programa de televisión Toddlers & Tiaras. Allí se hizo famosa por sus pésimos modales y su estilo salvaje y extrovertido. Tan extremo era aquello que la diferenciaba del resto que el público la amó y a los ocho años consiguió su propio reality de televisión.

Nacida el 28 de agosto de 2005, Honey Boo Boo, tal como el mundo la conoce, disfrutó de su estatus durante dos años. El show se llamaba Aquí viene Honey Boo Boo (Here comes Honey Boo Boo) y era filmado en el hogar de la familia, en Georgia, al sur de los Estados Unidos. Su madre, Mama June, su padre Sugar Bear, su hermana Pumpkin y otros integrantes, mostraban ante la audiencia su particular forma de vivir en familia.

Allí el escenario era la intimidad de la casa de Honey Boo Boo con una familia poco preocupada por la crianza de sus hijas y más concentrada en aprovechar los descuentos de supermercado. El programa hipnotizó a la audiencia.

Pero el divorcio de sus padres y la transformación física de su madre June arruinaron el éxito. El programa fue cancelado cuando los productores se enteraron de que su madre, la polémica Mama June, estaba saliendo con un ex convicto acusado de pedofilia y que, de hecho, una de sus hijas había sido víctima.

Alana Thompson, tal como se llama la protagonista de esta historia, se mantuvo a flote. Las redes sociales la ayudaron. Hoy, su perfil de Instagram se acerca al millón de seguidores y sus mensajes están repletos de publicidades. Desde conseguir un saludo personalizado de la estrella a 25 dólares hasta productos que ayudan a bajar de peso. Además, la adolescente creó su propia marca de productos de belleza, de ropa y accesorios que incluyen algunas de sus típicas frases.

En 2018, Alana participó en la edición Junior del programa Dancing with the Stars donde quedó quinta. Según asegura el sitio AllVipp, en cada una de las apariciones cobró 67.500 dólares.

Desde que su madre fue a prisión por posesión de drogas, Alana está a cargo de una de sus hermanas. Si bien recién tendrá acceso a ella cuando cumpla 21 años, hasta el momento acumula una fortuna de 800 mil dólares.

