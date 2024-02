escuchar

Dua Lipa y Callum Turner asistieron a la after party de la edición británica de Vogue luego de la gran gala del cine británico, los premios Bafta. Mas temprano, a la cantante inglesa se la vio caminar por la alfombra roja de la ceremonia, que se llevó a cabo en el Royal Festival Hall de Londres, con un espectacular vestido rojo con capa de la firma italiana Valentino.

Dua Lipa y Callum Turner fueron fotografiados tomados de la mano en la entrada de la celebración posterior a los premios Bafta. Ella lucía radiante, luego de cambiar el vestido rojo que vistió en la entrega de premios por otro sensual negro de líneas que resaltaban su figura con transparencias y plumas para asistir al after party de Vogue Mega/The Grosby Group

La estrella del pop y el actor fueron vinculados sentimentalmente por primera vez en enero, luego de que la cantante se uniera a él en la fiesta posterior al estreno, en Los Ángeles, de la serie Maestros del Aire (Masters of the Air), en la que él interpreta a John “Bucky” Egan. Desde entonces, han sido fotografiados en múltiples ocasiones, en las que siempre se muestran muy enamorados, entre abrazos, besos, mimos y risas.

Dua Lipa posa sola sobre la alfombra roja a su arribo a los premios Bafta (British Academy Film Awards) en el Royal Festival Hall de Londres, con un un clásico vestido rojo Valentino ADRIAN DENNIS - AFP

La última salida pública de la pareja se produce después del lanzamiento del video de la nueva canción de la cantante, “Training Season”, inspirado en las malas citas de la artista a lo largo de su vida.

Dua Lipa comenzó a principios de año una nueva historia de amor, luego de romper a finales del año pasado con el director de cine francés Romain Gavras, de 41 años, hijo del director de cine greco-francés Konstantinos Gavras. Los rumores de romance entre la cantante británica y el actor de la exitosa saga Animales fantásticos fueron confirmados cuando los flashes los captaron muy acaramelados a mediados de enero.

Dua Lipa y Callum Turner se besan al salir de el restaurant Sushi Park, en Los Ángeles, en enero último; de este modo confirmaron los rumores de romance que circulaban hacía un tiempo Backgrid/The Grosby Group

La última pareja conocida de Callum fue Vanessa Kirby, la actriz que interpretó a la princesa Margarita en The Crown. La relación terminó en 2020 y, según sus allegados, el problema fue el ascenso de sus carreras, ya que sus vidas se cruzaban cada vez menos.

La exnovia de Callum Turner, la actriz Vanessa Kirby en una escena del film Napoleón junto a Joaquin Phoenix

Por su parte, Dua Lipa salió desde 2019 a 2021 con Anward Hadid, hermano de Gigi y Bella Hadid, quien tras el final de la relación, alarmó a las redes sociales publicando una serie de mensajes amenazantes contra el nuevo novio de la cantante.

Si bien a la estrella pop se la relacionó con Jack Harlow y Trevor Noah, su última relación oficial fue con Gavras, a quien acompañó al Festival de Cannes.

Dua Lipa junto a su padre Dukagjin Lipa en la 66° entrega de los premios Grammy, en Los Ángeles, California Getty Images

Durante una entrevista con la revista Rolling Stone, la artista hizo referencia a su ruptura con su exnovio francés. Explicó cómo los desamores del pasado han influido en su música y reflexionó sobre las “confusas etapas” de las citas.

Dua Lipa en una imagen que ya pertenece al pasado, junto a su exnovio Romain Gravas Spread Pictures/The Grosby Group

La flamante relación con el actor inglés llegó a la vida de la cantante de 28 años en un gran momento de su carrera. Mientras prepara un nuevo disco para este año, comenzó el año en el centro de la escena al deslumbrar en los Globo de Oro con un vestido negro de terciopelo de Schiaparelli. Y si bien no pudo hacerse de la estatuilla -su tema para Barbie, “Dance the Night”, perdió en la categoría Mejor canción frente a “What Was I Made For?”, de Billie Eilish y Finneas, del mismo film-, se robó todas las miradas.

