El presidente no tiene un "equipo económico acorde a las circunstancias" y eso "está conspirando para mitigar los efectos económicos de la pandemia", sostuvo Berensztein. Fuente: Archivo

7 de mayo de 2020 • 10:00

Sergio Berensztein afirmó esta mañana que el presidente Alberto Fernández repite el mismo error que el expresidente Mauricio Macri al tener un "equipo económico fragmentado" que no está "a la altura de las circunstancias".

"El cálculo político es bastante obvio, el Presidente capitaliza ahora su buena política sanitaria pero va a pagar costos enormes de acá en adelante por las consecuencias económicas de esa política sanitaria . La foto es muy buena, la película Dios sabe", sostuvo el analista en el programa Cada mañana que conduce Marcelo Longobardi por radio Mitre.

Y agregó: "Las consecuencias económicas van a ser durísimas, pero frente a esto, ¿qué estamos haciendo? La estamos complicando con el tema de la deuda y lejos de despejar interrogantes le agregamos ruido a una situación ya de por sí enormemente frágil".

"El Presidente no se hace a él mismo ningún favor al carecer de una visión económica más completa, más integral y de un equipo económico a la altura de las circunstancias. La fragmentación política y de gestión que tiene hoy el equipo económico, repite el error de Mauricio Macri , con un gabinete enorme; recordemos que Macri redujo el número de funcionarios en medio de una crisis cuando se dio cuenta que era imposible gobernar", consideró Berensztein.

"El Presidente todavía no advirtió esto. Esa consecuencia de no tener plan y un equipo económico acorde a las circunstancias está conspirando con las posibilidades de tener tiempo y elaborar un plan para mitigar los efectos económicos de la pandemia", argumentó.

"Cristina debe avanzar y moderarse"

Sobre la vicepresidenta, el politólogo sostuvo que "de alguna manera está haciendo valer su rol de accionista mayoritario en lo electoral, porque durante la pandemia ella perdió mucho protagonismo y la consolidación de la figura del Presidente por supuesto implicaba una marginalidad de su gente y de su estilo", dijo, y desarrolló: "Es una coalición muy heterogénea donde hay una accionista mayoritaria que es Cristina. De alguna manera esto sincera el peso relativo que tiene cada uno de los socios dentro de esta coalición".

"Al mismo tiempo Cristina tiene un límite, y es que ella no puede extremar demasiado la radicalización de sus propuestas porque esto tiene costos electorales enormes: le pasó en 2009, 2013, 2015 y 2017. Cada vez que Cristina fue Cristina perdió una elección", recordó en analista.

"Cuando Cristina quiso que Argentina fuera Alemania Occidental, ahí pudo ganar como en 2011, y en 2019 pudo ganar porque tenía un candidato moderado a presidente como Alberto Fernández. Para que ella siga en el poder tiene que mitigar las políticas y las propuestas en los años de elecciones. Alguien me decía Cristina ahora tiene que avanzar porque el año que viene tiene que moderarse. Si ella no se modera en los años electorales pierde las elecciones", caracterizó, y cerró: "Lo que estamos viendo ahora es un ajuste dentro de una coalición que fue exitosa en lo electoral pero que todavía no está calibrada como coalición de gobierno".