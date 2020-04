"La libertad y las decisiones de los argentinos dependen del presidente de la República y además se siente cómodo porque es su demostración de máximo poder", sostuvo el periodista. Fuente: Archivo

Cuando faltan pocos días para que concluya el último tramo del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el Ejecutivo para frenar la pandemia de coronavirus , Eduardo Feinmann afirmó esta mañana que Alberto Fernández "está enamorado de la cuarentena obligatoria porque sabe que tiene todo el poder en sus manos".

Sobre la cuarentena, el conductor de Alguien tiene que decirlo (Radio Rivadavia) dijo que "la idea del Gobierno es estirarla aún más con algunas puertitas que van a empezar a abrirse en las provincias y los pueblos del interior, pero no en el conurbano". "Una parte del Gobierno plantea estirarla hasta el 3 de mayo, pero otra parte plantea hacerlo hasta el 12 de mayo. ¿De qué depende? Depende de lo que digan los expertos sanitaristas, y depende de la propia opinión personal de Alberto Fernández que, hasta este momento, está enamorado de la cuarentena obligatoria", añadió.

"Vamos a ser sinceros, políticamente hablando, no desde el punto de vista sanitario, el Presidente está enamorado de la cuarentena obligatoria. Sabe que tiene todo el poder en sus manos", consideró el periodista. Y sostuvo que "la libertad y las decisiones de los argentinos dependen del Presidente de la República y además se siente cómodo porque es su demostración de máximo poder".

"Yo no sé qué poder tendría Alberto sin la cuarentena obligatoria, porque lo único que no maneja Cristina es la cuarentena, pero todo lo demás lo maneja Cristina, ¿o no?", desarrolló.

"El Presidente se siente políticamente muy cómodo. Obviamente, el aislamiento obligatorio es la única salida, se aplana la curva y hay menos contagios. Igualmente considero que el Gobierno tiene que comenzar a hacer ya la mayor cantidad de testeos posibles, porque es como si entraras en un campo minado. Si no tenés el mapa de dónde están las minas, una mina te va a explotar en la cara o en los pies y te va a llevar puesto. Para eso son los testeos, para saber dónde están ubicadas las minas, ese bicho asqueroso", finalizó.