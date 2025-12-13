Qué se sabe de la muerte de Héctor Alterio

Una triste noticia sacudió al mundo del espectáculo. Una de esas que uno nunca quiere dar y menos escuchar. Durante la mañana de este sábado 13 de diciembre murió Héctor Alterio, uno de los actores más prestigiosos y queridos de la Argentina con reconocimiento a nivel internacional. Tuvo una extensa trayectoria en teatro, televisión y cine, con títulos como El hijo de la novia, La tregua y La historia oficial, la primera película argentina en ganar el Premio Oscar.

Su fallecimiento fue confirmado por la Academia de Cine de España. Asimismo, Pentación espectáculos, productora Una pequeña historia, la última obra que protagonizó en Madrid, compartió un comunicado de la familia en el que, si bien no detallaron las causas del deceso, expresaron que “se fue en paz después de una vida larga y plena dedicada a su familia y al arte“.

A los 96 años falleció Héctor Alterio (Foto: Instagram @pentacionespectaculos)

“Queridos amigos y compañeros, con profundo dolor, queremos comunicaros que hoy, 13 de diciembre por la mañana, nos ha dejado Héctor Alterio. Se fue en paz después de una vida larga y plena dedicada a su familia y al arte, estando activo profesionalmente hasta el día de hoy. Descanse en paz”, se pudo leer en el comunicado que la familia Alterio-Bacaicoa que difundió la productora española.

Héctor Alterio en La historia oficial

Noticia en desarrollo...