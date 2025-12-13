Murió Héctor Alterio: los emotivos mensajes de despedida de sus colegas y amigos

El mundo del espectáculo atraviesa horas de profundo dolor tras confirmarse, durante la mañana de este sábado, la muerte de Héctor Alterio a los 96 años, según informó la Academia de Cine de España. Con su partida se despide a una de las figuras más reconocidas de la actuación argentina, dueño de una carrera inmensa que atravesó el teatro, el cine y la televisión. Con más de 150 películas en su haber, no solo dejó interpretaciones inolvidables, sino también una huella artística y cultural profunda. En medio de esto, colegas y amigos dejaron sentidos mensajes en redes sociales para despedirlo.

Entre colegas del mundo del espectáculo, tanto de España como de la Argentina, amigos y figuras destacadas de la cultura y la política, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida y reconocimiento tras la muerte de Héctor Alterio.

La despedida de Pedro Sánchez a Héctor Alterio (Captura: X)

Uno de los mensajes que más repercusión tuvo fue el de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, quien se sumó a los homenajes con sentidas palabras: “Lamento profundamente el fallecimiento de Héctor Alterio, actor inmenso y querido, que dejó una huella imborrable en el cine, el teatro y la televisión. Su talento y su humanidad seguirán vivos en cada uno de sus trabajos. Todo mi cariño a su familia y amigos”.

Posteo de la Asociación Argentina de Actores (Captura: X)

Por su parte, desde la Asociación Argentina de Actores compartieron una sentida despedida: “Con profundo pesar despedimos a Héctor Alterio, gran referente de nuestra escena y orgullo de generaciones de actores y actrices. Su legado en el teatro, el cine y la televisión deja una huella de compromiso y excelencia artística. Acompañamos con afecto a su familia y amistades”.

Desde Multiteatro despidieron al reconocido actor (Captura: X)

Desde la cuenta oficial de Multiteatro también compartieron unas palabras para despedir al recordado actor: “El fallecimiento de Héctor Alterio enluta a la comunidad artística argentina y española. Desde esta Casa Teatral sentimos congoja ante la desaparición física de uno de los mayores representantes de nuestra cultura. Vayan a la distancia nuestras condolencias a toda su familia”.

A lo largo de su extensa trayectoria, Héctor Alterio dio vida a personajes profundamente diversos que quedaron grabados en la memoria colectiva. Desde Martín Santomé en La tregua hasta Nino Belvedere en El hijo de la novia, pasando por personajes duros como Roberto Ibáñez en La historia oficial, mostró a lo largo de su carrera una amplitud de registros que lo convirtió en una figura central de la actuación.

Héctor Alterio en La historia oficial

También dio que hablar con su papel en Caballos salvajes, con aquella inolvidable frase “¡Pu…, que vale la pena estar vivo!”. Con más de un centenar de películas filmadas entre Argentina y España, y una labor igualmente destacada en el teatro, la televisión y las series, Alterio construyó una de las carreras más sólidas, versátiles y trascendentes de la historia cultural argentina.

Noticia en desarrollo