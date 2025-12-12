Luis Brandoni no podrá hacer temporada en Mar del Plata por un tratamiento médico

Como reza aquella frase que dejó la versión “serie” de El Eternauta, “nadie se salva solo”. Y esto fue lo que ocurrió cuando, por sugerencia médica, el actor Luis Brandoni debió cancelar las presentaciones que tenía programadas en Mar del Plata, para la temporada veraniega, junto a la actriz Soledad Silveyra.

Según un comunicado de su productora, Brandoni, quien junto a Silveyra protagonizaron durante todo el año, con mucho éxito, ¿Quién es quién? en Buenos Aires, habían confirmado que el espectáculo subiría al teatro Atlas de Mar del Plata, en enero de 2026. Sin embargo, por indicación médica, a Brandoni se le prescribió un tratamiento vitamínico para optimizar su cuadro de salud. “Este tratamiento requiere permanecer en un radio cercano a su domicilio, motivo por el cual el proyecto marplatense debe cancelarse”, indicaron. El problema surgió al no encontrar en Buenos Aires “escenarios de primera línea disponibles” sin programación, para darle continuidad al trabajo que vienen haciendo.

¿Quién es quién?, dirigida por Héctor Díaz y protagonizada por Luis Brandoni y Soledad Silveyra Junket Prensa

Al enterarse de esto, los actores Gerardo Romano y Ana María Picchio manifestaron su predisposición a cederles el escenario del Multitabaris a Brandoni y a Silveyra, para que pudieran continuar con su actividad en Buenos Aires. En esa sala estaba anunciado el regreso de El Secreto, la exitosa comedia dirigida por Manuel González Gil. Juntos encontraron la manera de cambiar posiciones. Es así que El Secreto se trasladará a la temporada marplatense, para que, sin interrumpir su actividad sobre el escenario, Brandoni pueda continuar su tratamiento, cerca de su casa.

El Secreto, con Gerardo Romano y Ana María Picchio Gerardo Viercovich - LA NACION

El 28 de febrero pasado, desde la cuenta de redes sociales del Multiteatro se había informado acerca de un cuadro de presión alta que el actor había tenido días previos, lo que lo obligó a una breve internación y a la suspensión de las funciones de la obra que venía presentando en el Teatro Liceo. “Informamos al público que en virtud de la indisposición física que aqueja al señor Luis Brandoni, quedan suspendidas las funciones previstas para este fin de semana en la ciudad de Buenos Aires. El espectáculo retomará su nueva temporada el 2 de enero en la ciudad de Mar del Plata”, indicaba el texto.

Gerardo Romano, Soledad Silveyra, Luis Brandoni y Ana María Picchio; la obra El secreto reemplazará en Mar del Plata a ¿Quién es quién?

Según destacó el productor Carlos Rottemberg, fue él mismo quien sugirió suspender las últimas funciones pautadas para Buenos Aires, en virtud de la situación. “En mí se mezcla una amistad personal de más de 47 años, lo que me hizo proponerle a sus hijas directamente no realizar ya las funciones de este fin de semana, que por otro lado es el último de la actual temporada”, había detallado a LA NACION. “De esta manera habrá tiempo para poder terminar los estudios que los médicos consideren, estabilizarse y retomar lo próximo previsto, que es la temporada de Mar del Plata”.

Sin embargo, la imposibilidad de continuar su tratamiento en la Costa Atlántica hizo que tanto Romano como Picchio entraran en escena para que los dos espectáculos puedan seguir dando funciones durante el verano.