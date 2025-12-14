Los escandalosos y violentos chats entre Sofía Gonet y Homero Pettinato que terminaron con el llanto del conductor

La tarde del sábado explotó después de que Sofía Gonet, también conocida como ‘La Reini’, expusiera las conversaciones que mantuvo esa misma tarde con su exnovio, Homero Pettinato. En los mensajes, la influencer le recrimina a quien era su pareja -se desconoce si habían vuelto oficialmente, pero se sabía que se veían- no haber tenido contacto con él desde hacía casi un día, después de que el conductor de Olga asistiera al recital de Fonso y Las Paritarias junto a una amiga. Sumado a esto, en las últimas horas la cuenta de chimentos, LoMasPopu, aseguró que en este concierto el humorista habría sido visto a los besos con la joven, lo que fue el detonante de una guerra sin fin.

Los chats que iniciaron la guerra mediática entre Homero y Sofía (Foto: Captura de pantalla de Instagram @sofigonet)

Cansado de las especulaciones y luego de quedar muy mal parado por las contestaciones que tenía con la participante de MasterChef Celebrity (Telefe), Homero decidió dar la cara en sus historias de Instagram y contar el calvario que vive desde hace un año en su relación y el motivo por el que le habló de una manera tan violenta. “Bueno... otra vez Sofía está teniendo un ataque de locura y de violencia contra mí porque me sacaron una foto con una amiga ayer viendo a una banda y dijeron que estuve a los besos. No estuve a los besos, es una amiga que quiero muchísimo y que no veía hace diez meses”, comenzó el hijo de Roberto Pettinato.

Sofía Gonet compartió la última conversación que mantuvo con Homero Pettinato vía WhatsApp (Foto: Captura de pantalla de Instagram @sofigonet)

“Entonces Sofía está exponiendo los chats más violentos que yo he tenido en mi vida porque me cansé que me diga cualquier barbaridad. Obviamente, le pedí disculpas automáticamente. Cuando yo digo ‘por lo menos no chupo p**as para estar en el Four Seasons, para pagar viajes, es porque ella me dijo: ‘me estoy co*iendo un millonario’. Porque me dice las peores cosas: ‘Me estoy gar**ando, me voy a co*er a este, no vales dos mangos, drogadicto de m..., falopero, poco hombre, basura, no te quiere nadie, no tenés talento, no tenés humor, tu trabajo es una mierda’”, continuó con los detalles de los términos con los que Gonet se referiría a él cuando se enoja.

Homero Pettianto se quebró al hablar de Sofía Gonet

Sin embargo, a pesar de la violencia verbal que ambos dejaron en evidencia que mantienen, Homero admitió que está dispuesto a continuar con su relación. “Yo sinceramente la sigo amando y soporté de todo. Todo tipo de manipulaciones, controles, amenazas de muerte, amenazas de prenderme fuego el departamento, amenazas de escracharme públicamente inventando cosas, amenazas de inventar chats. Pero uno siempre cree que la otra persona va a cambiar o que son momentos de ira y que no son verdades”, analizó sobre la situación.

El conductor del streaming Olga pidió disculpas públicas a su pareja una vez más y pidió que a pesar del percance no acaben con su carrera, con miedo a una cancelación pública. “Pero bueno, hoy me veo de nuevo ante otro escrache público que me va a perjudicar mucho en mi carrera y en mi trabajo. La gente que me conoce sabe que soy un buen pibe y que siempre fui bueno. Pregúntenle a cualquier expareja. Nunca tuve peleas, nunca maltraté y banqué todo de ella”, aseguró.

Homero Pettinato expone los chats que le enviaba a Sofía Gonet (Foto: Captura de pantalla de Historias de Instagram @homeropettianto)

Además de exponer la violencia propia y de su pareja, el humorista explicó que nunca fue su intención hacer público ningún detalle de estos episodios, ya que considera a La Reini una persona “insana”. “La verdad es que la estrategia de ella es espectacular porque yo no tengo capturas de todas las amenazas que recibí durante todo el año. No tengo pruebas. No grabé nada. Tengo este mismo chat en donde me dice que soy un asco, una basura, poco hombre, pero no tengo manera de contrarrestar y voy a salir perdiendo siempre”, señaló y a los pocos segundos expuso los mensajes a los que se refería.

Homero Pettinato compartió los mensajes violentos de Sofía Gonet (Foto: Capturas de pantalla Instagram @homeropettinato)

“Lo último que quería decir es no quería exponerme, ni exponerla a ella, ni los chats porque para mí ella tiene un problema y yo la amo. No lo puedo evitar. Pero también tengo mucho miedo de las cosas que pueda inventar y decir ahora para que yo no trabaje más y se me vaya la carrera a la mi**da. Que se me caiga todo lo que construí y siendo una buena persona. Publico todo esto para que me crean y lo que estuve viviendo”, se lamentó entre sollozos.