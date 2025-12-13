Minutos antes del primero de sus dos shows en River, María Becerra recibió un regalo soñado del club

María Becerra participó de un video que publicó River Plate en sus redes sociales, donde aprovecharon para obsequiarle una camiseta del club y le hicieron una breve entrevista. En ella, "La Nena de Argentina" explicó cómo se sentía en la previa al primero de sus dos recitales novedosos, ya que la oriunda de Quilmes se convirtió en la primera artista argentina en utilizar un escenario de 360°, es decir en el centro del campo de juego.

A través de la cuenta de Instagram del club de Núñez (@riverplate), María Becerra expresó: “Tocar en River, yo creo que para cualquier artista es como la meta, ¿no? Es el estadio más grande de Sudamérica, es algo tremendo. Representa para mí el desafío más grande, y sé que no solo para mí también es algo muy grande, es algo muy grande para la gente, para el club mismo. Es el show más grande que se va a hacer acá. Y la verdad no lo puedo creer, recién viendo todo el armado y todo fue cuando empecé a caer en conciencia realmente de la dimensión que tiene todo esto. Para mí es un antes y un después en mi vida, en mi carrera y en la de muchas personas”. Con estas palabras, la artista no pudo ocultar su ilusión por presentarse en el Mâs Monumental.

María Becerra se mostró muy contenta con su camiseta de River Captura Instagram (@riverplate)

Al momento de recibir la camiseta de River Plate, se pudo observar que en la parte donde se colocan el número y el apellido le pusieron “223″ y “Quimera”, un significado bien personal para Becerra. Si bien ella misma dijo que le encantó el gesto del club, lo cierto es que reveló ser hincha de Gimnasia de La Plata, aunque en el pasado, antes de ser cantante, también había asegurado ser simpatizante de Boca Juniors.

Sin embargo, la cantante se mostró feliz por todo lo que le estaba sucediendo y el gesto: “Agradecida, bendecida y tomándomelo con el compromiso que se debe también, porque voy a hacer un River, ¿entendés? Entonces es realmente poner todas las fichas ahí, todo el enfoque ahí, meses y meses planificando esto para que todo salga perfecto”. Así, se encargó de dejar en claro cuánto tiempo le llevó de producción, ya que el escenario en el centro del campo de juego es toda una innovación que podría cambiar el futuro de los recitales en el estadio del Millonario.

River se encargó de mostrar el escenario 360° de María Becerra Captura Instagram (@riverplate)

Para finalizar, María envió un mensaje a todos sus fanáticos: “Les quiero mandar un beso muy, muy grande. Gracias por todo el cariño, por el apoyo. Espero que la pasen increíble estas dos noches mágicas que estamos esperando tanto ustedes como nosotros hace tanto tiempo. La verdad es que va a ser increíble, inolvidable. Muchas gracias por venir. Y gracias a toda la gente que va a estar viendo la transmisión. Les mando un beso muy grande”. Esto último hizo referencia al streaming que estará a cargo de Flow, aunque será únicamente para la función del sábado 13 de diciembre.