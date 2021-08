La reina Isabel II se cansó del príncipe Harry y Meghan Markle y prepara un contraataque

La reina Isabel II tomará cartas en el asunto tras un año y medio de “ataques” del príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle. Desde que el matrimonio se alejó de la realeza y apostó a una vida independiente, arrasó con explosivas declaraciones sobre la corona. Ahora se suma el lanzamiento de la autobiografía del hijo menor de Lady Di, que intranquiliza a la monarca y la impulsa a recurrir a una nueva estrategia legal.

Según informa el periódico británico The Sun, la reina le ordenó a los asistentes del Palacio de Buckingham que planifiquen un contraataque legal hacia los duques de Sussex. “La sensación de la monarca es que ‘ya fue suficiente’, y está exasperada por los repetidos daños contra la institución”, aseguraron.

Recordemos que la pareja brindó una fulminante entrevista con Oprah Winfrey, que sigue causando repercusiones; además de las memorias que lanzará el príncipe Harry el próximo año. En este sentido, el equipo legal de la monarquía recurrió a expertos en difamación: “Hay un límite en cuanto a lo que se aceptará y la familia real solo puede ser presionada hasta cierto punto”.

Al parecer la gota que rebalsó el vaso fue la decisión de publicar una polémica autobiografía el mismo año en que Isabel II cumplirá siete décadas como reina de Inglaterra. El jubileo de platino será un hito para la monarquía británica, ya que será la primera en la historia en permanecer 70 años en el trono. Por eso, la intención de “opacar” esa especial fecha desató el enojo de la corona.

“Están consiguiendo abogados. Harry y Meghan serán conscientes y sabrán que no se tolerarán los ataques repetidos “, afirmó el mismo medio. Incluso están considerando realizar una advertencia legal a los editores de Penguin Random House, y solicitar información sobre el contenido del libro.

“Si alguien fuera nombrado y acusado directamente de algo, podría ser una difamación y además infringir sus derechos a una vida familiar privada. La familia real tiene derecho a una advertencia anticipada sobre su contenido y el derecho a responder”, sentenciaron.

La fuerte acusación de racismo de Harry y Meghan

Los duques de Sussex contaron su propia versión de los hechos en aquella entrevista con Oprah Winfrey, pero ampliaron sus declaraciones en una versión extendida de la biografía publicada el año pasado por Omid Scoobie y Carolyn Durand, Finding freedom.

Entrevista con Oprah Winfrey: la controvertida charla de los duques de Sussex con la famosa presentadora sigue causando revuelo Harpo

Durante la charla, la pareja reveló que alguien de la familia había hecho comentarios negativos sobre el posible color de piel de su hijo Archie y acusaron de racista a la realeza británica. En su momento, la reina contestó a través de un comunicado asegurando que “las versiones pueden ser distintas”.

En el nuevo capítulo se incluyeron opiniones de los amigos del matrimonio, que aseguraron que no se sorprendieron por la actitud de la Casa Real de no reconocer actitudes racistas dentro de la propia familia. Las fuentes consultadas consideraron que Isabel II no tomó ninguna medida al conocer esa información, algo que cayó mal en el entorno de los duques.

LA NACION