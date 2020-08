"Un ministro de salud debe entender que la salud es integral en el ser humano. No consideran la salud mental, les importa tres carajos", dijo Eduardo Feinmann Fuente: Archivo

Eduardo Feinmann criticó duramente al ministro de salud bonaerense, Daniel Gollán, por decir que "es inimaginable" que los porteños y los bonaerenses puedan vacacionar en la Costa Atlántica argentina este verano ya que, sin vacuna "llevarían la enfermedad [del coronavirus Covid-19] de forma masiva".

"Te están matando", dijo Feinmann. "Les importa tres carajos la salud mental", arremetió el conductor de Alguien tiene que decirlo (Rivadavia).

"¿Qué va a pasar con la temporada de verano? Es inimaginable que, si no tenemos vacuna, vayan cientos de miles de personas, de porteños y bonaerenses del conurbano a la Costa, llevarían la enfermedad de forma masiva. Vamos a tener que ir pensando día a día qué es lo que vamos haciendo. Ese es el horizonte que nos plantea esta enfermedad tan incierta", había dicho el ministro del gobernador Axel Kicillof.

"Según el ministro de Salud bonaerense, ni se imaginen ir a la Costa este verano", consideró Feinmann, "porque vacuna no va haber".

"Es tremendo el impacto psicológico que estas declaraciones tienen en la gente", agregó su compañera en la radio, Mariana Clark. "Te están matando", replicó el conductor.

"A mí me parece un irresponsable, además de un ignorante, porque él no es quién para predecir el devenir de los acontecimientos. Debería atenerse a datos científicos, no debería hacer ni especulaciones ni pronósticos", completó la columnista de política, Guadalupe Vázquez.

En este sentido, Feinmann se refirió a "la salud mental" de la gente. "Un ministro de salud debe entender que la salud es integral en el ser humano. No consideran la salud mental, les importa tres carajos", se enojó.

"A este paso nos vamos a morir de depresión antes de llegar al verano. Hay que ser cauto con esto", finalizó Clark.