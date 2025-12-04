Nicolás Cabré y Rocío Pardo se casaron por civil: el romántico beso, los looks de los novios y el íntimo festejo

El día tan esperado llegó. Tras casi dos años de relación, el miércoles 3 de diciembre Nicolás Cabré y Rocío Pardo se convirtieron en marido y mujer. La pareja se casó por civil frente a sus familiares y amigos más íntimos y bajo la atenta y amorosa presencia de Rufina, la hija de 11 años del actor y María Eugenia “la China” Suárez. Tras dar el “sí, quiero”, celebraron con una recepción como antesala de la fiesta que tendrá lugar el sábado en Córdoba. Invadida por la emoción, la novia compartió las mejores postales de un día inigualable.

“03-12-25. Civil. Rodeados de amor”, comentó Rocío Pardo junto al emoji de un corazón blanco en un posteo que hizo en Instagram. Sus palabras estuvieron acompañadas por postales del que sin duda fue una jornada inolvidable. La pareja dio el sí, intercambió alianzas y cuando la jueza los declaró marido y mujer se fundieron en un romántico beso. Rufina estuvo parada junto a ellos durante toda la ceremonia, aferrada a la mano de su padre. Luego los tres se sacaron varias fotos para atesorar el momento.

Rocío Pardo y Nicolás Cabré se casaron por civil acompañados por Rufina, la hija del actor y la China Suárez (Foto: Instagram @rrociopardo)

Cuando salieron, los novios fueron recibidos por gritos, aplausos y una lluvia de hojas verdes. Luego se dirigieron a un espacio con un amplio jardín para celebrar con su círculo íntimo y, por supuesto, no faltaron las fotos.

La bailarina compartió fotos de la íntima ceremonia (Foto: Instagram @rrociopardo)

En cuanto a los looks, la novia eligió estar informal pero elegante y canchera. Lució un chaleco sastrero de espalda abierta confeccionado en un satén blanco al que combinó con un pantalón de vestir tiro bajo haciendo juego. Lo complementó con unas sandalias y de accesorios optó por un brazalete de brillantes. Al cabello lo llevó recogido en una descontracturada colita alta con algunos mechones sueltos sobre la frente. El maquillaje fue sutil con un labial color bordó.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo se casaron por civil

Por su parte, el novio también siguió el dress code que establecieron y en lugar de traje, se vistió con una camisa blanca con los botones superiores desprendidos y las mangas arremangadas. La lució por fuera del pantalón, también blanco. Para finalizar optó por un par de zapatillas urbanas a tono.

Los novios optaron por looks cancheros y relajados en color blanco (Foto: Instagram @rrociopardo)

Rufina, que no viajó a Turquía con su madre y sus hermanos para asistir al casamiento, lució un delicado vestido blanco corto sin mangas con unas sandalias marrones. Llevó el cabello semerecogido en una media cola con dos mechones sueltos sobre la frente.

Tras el civil, los novios se reunieron con sus familiares y amigos para celebrar (Foto: Instagram @rrociopardo)

Tras dar el sí, el matrimonio celebró con sus amigos y familiares (Foto: Instagram @rrociopardo)

Tras dar el sí ante la ley, ahora el flamante matrimonio se prepara para celebrar su amor con una fiesta. La misma tendrá lugar el sábado 6 de diciembre en la estancia Bosque Alegre de Córdoba, cerca de Carlos Paz, ciudad en la que se enamoraron. La boda contará con una decoración de bosque encantado con elfos y un altar de flores. Si bien en un primer momento la idea era hacer una fiesta más íntima, a medida que empezaron a organizarla, la lista de invitados creció y, según trascendió, se cerró en 100 invitados. Los novios decidieron que el evento sea descontracturado, íntimo y hogareño, sin perder la esencia del bajo perfil que siempre caracterizó la relación. Esto se reflejó en la elección del menú, un bandejeo de sándwiches de milanesa y un costillar.

El sábado 6 de diciembre los novios celebraron su unión con una fiesta en Córdoba (Foto: Instagram @rrociopardo)

En cuanto a los outfits, Cabré llevará un traje de Daniel Casalnovo y Pardo estará vestida por Ana Pugliese. Tendrá dos cambios de vestuario, un diseño más largo y otro más corto. Rufina Cabré será quien llevará los anillos y quien acompañará a su padre al altar.