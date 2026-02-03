Sabrina Rojas opinó del pasacalle que Luciano Castro le habría dedicado a Griselda Siciliani y no se guardó nada

La temporada de verano de la farándula argentina arrancó con una escandalosa infidelidad, la cual, lejos de silenciarse con el correr de los días, solo creció a pasos agigantados. A principios de enero se supo que, durante un viaje a Madrid, España, el año pasado, Luciano Castro le fue infiel a Griselda Siciliana con una joven oriunda de Dinamarca llamada Sarah Borrell. Lejos de negarlo, los involucrados lo confirmaron y, aunque en un primer momento los comentarios de los actores dieron a entender que la relación entre ellos continuaba, finalmente lo sucedido hizo estragos y se separaron. Adicionalmente, recientemente apareció un pasacalle con una declaración de amor en la puerta de la casa de la protagonista de Evidiosa que, según trascendió, habría sido una idea de su ex para reconquistarla. Quien no tardó en pronunciarse al respecto fue Sabrina Rojas, que con una picante frase, dejó en evidencia su opinión ante el presunto gesto romántico del padre de sus hijos.

“Te amo, Griselda, hasta el fin. Te extraño mucho, Luciano”, se pudo leer en un colorido pasacalle que apareció colgado afuera de la casa de Siciliani, en el barrio porteño de Palermo. La imagen no tardó en viralizarse y el comunicador Pepe Ochoa se dirigió al lugar y no solo confirmó su existencia, sino que calificó la estrategia como “espectacular”. Si bien ni la actriz ni el actor se pronunciaron respecto a esto, quien sí lo hizo fue Sabrina Rojas. Lejos de mantenerse al margen, desde que estalló el escándalo no dudó en opinar sobre el accionar del padre de sus hijos y ante los recientes acontecimientos tampoco se llamó al silencio.

La picante reacción de Sabrina Rojas frente al pasacalle que presuntamente Luciano Castro le habría dedicado a Griselda Siciliani (Foto: Instagram @rojassasi)

“Quiero creer que no es real”, comentó la conductora en una publicación que hizo en Instagram que incluyó una imagen del actor Eduardo Sterblitch con una expresión de indignación, desconcierto y una risa irónica. Si bien no entró en detalle, su publicación fue bastante clara. Sin embargo, para no dejar nada librado al azar y otorgar el beneficio de la duda, arremetió: “Voy a confiar en que esto va a terminar siendo una publicidad de una persona que quiere aprovechar la actualidad”.

Sabrina Rojas reaccionó al supuesto gesto romántico de su ex (Foto: Instagram @rojassasi)

“Pero después de escuchar chamuyar en gallego se me viene este meme”, continuó junto a la imagen de un joven tirándose de espaldas desde una escalera, confiado en que la persona que estaba a su lado iba a atajarlo, pero eso no sucede y termina en el suelo. “Todo puede ser”, agregó y a modo de cierre sostuvo: “No debería meterme, lo sé, pero no paran de mandármelo, entonces reflexiono”.

Griselda Siciliani confirmó su separación de Luciano Castro

Por otro lado, en medio de las especulaciones sobre el pasacalle, se conoció que, por lo menos de parte de Griselda Siciliani, las cosas con Castro están más que terminadas. En la emisión del lunes 2 de febrero de Puro Show (eltrece) Marcia “Pochi” Frisciotti contó que se comunicó con la actriz y reveló la respuesta que recibió: “Yo estoy separada hace varias semanas, así que ya está”. A partir de esto, Fernanda Iglesias sumó: “Griselda sabía muchas de las cosas que hacía Luciano. Lo que a ella le molesta es la exposición pública, los memes, toda la burla que hay”.