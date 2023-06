El actor argentino que interpretó a Saúl en Betty, la fea reveló el duro momento por el que casi queda ciego

escuchar

Alberto León Jaramillo es un actor argentino, nacionalizado en Colombia y que durante sus 63 años de edad participó en varias producciones, con interpretaciones que lo hicieron inmortalizarse en la farándula criolla.

Durante una reciente entrevista que el actor concedió al programa de entretenimiento La Red (Caracol TV) León destacó la importancia que debe dársele a la salud visual, asegurando que los ojos son de los órganos más delicados y expuestos a los diferentes entornos.

Alberto León Jaramillo en Betty, la fea (Captura video)

León recordado por dar vida a Saúl, en la exitosa novela Yo soy Betty, la fea de Fernando Gaitán, mencionó que años atrás sufrió un percance en uno de sus ojos.“Comencé a ver pajaritos, por uno de mis ojos”, detalló.

El argentino aseguró que sintió “la pérdida momentánea de la visión en un ojo”, por lo cual tras la sensación de ceguera acudió a la clínica con el fin de obtener ayuda profesional y poder indicar un tratamiento adecuado. “Vi pajaritos y yo dije: ¿qué es esto?, mosquitas, ¿qué es esto, Dios mío? Algo anormal, algo sucio y me molestaba y de pronto empezó a ponerse oscuro el ojo por pedacitos. Oscuro y venía aumentando el oscuro y por completo perdí la visión”, recordó durante las declaraciones.

De igual manera, mencionó que aunque se encontraba un poco asustado y alterado, siempre trató de mantener la mejor energía y el buen humor, asegurando: “Esto me ayudó a tener paciencia, durante la incertidumbre”. A su vez, indicó que tras someterse a los procedimientos y exámenes indicados, especialistas le confirmaron que había sufrido un desprendimiento de retina, por lo cual tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

El intérprete mencionó que tras recibir el diagnóstico: “De una a urgencias, desprendimiento de retina, por lo cual la cirugía era para ya con anestesia general. Yo recuerdo muy bien que el anestesiólogo me dijo: ‘Bueno, ¿vino o vodka?’ y yo le dije: ‘No, ponle whisky’ y sentí que entró esa sustancia a mi sistema y quedé profundo. Desperté ya en la sala de operaciones, todavía con mi ojo vendado, estuve todo el día en recuperación y por la noche estuve en casa”, aseguró.

Alberto León Jaramillo casi pierde la vista por un desprendimiento de retina (Foto Instagram @albertoleonjaramillo)

Así mismo, contó que en ese momento fueron más de diez millones de pesos colombianos, que tuvo que sacar de su bolsillo, pues la Entidad Promotora de Salud (EPS) no cubrió todos los gastos de su situación médica, resaltando que el periodo más difícil fue el tiempo del postoperatorio.

“Sentí miedo, sentí pánico, me sentí muy solo. Durante la recuperación dormir sentado, no agacharse, no levantar pesos, no hacer deporte, no hacer esfuerzos, ‘juepucha’ y cuando uno se pone a ver, todas esas cosas las hace uno diariamente en cantidad”, indicó el integrante de Betty, la fea.

León también mencionó que tras superar esta situación, años más tarde nuevamente se vio afectado por una hemorragia en el ojo izquierdo, encendiendo alertas sobre un nuevo desprendimiento de retina.

El acto pudo recuperarse muy bien (Foto Instagram @albertoleonjaramillo)

“Algún vaso se rompió en la retina y la hemorragia como que, ‘ojo con eso’; entonces inmediatamente fui a urgencias. Primero me sentí como una telarañita roja y esa telarañita se convirtió en una nubosidad completa, entonces perdí la visión. No me pueden hacer una ecografía porque la hemorragia no permite ver más allá, pero en la segunda visita a urgencias sí se pudo ver que había dos desgarros, estos desgarros son terribles porque es como el anuncio de que puede venir un desprendimiento de retina y el desprendimiento sí es terrible”, mencionó.

EL TIEMPO (GDA)