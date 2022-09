Festejó su cumpleaños con la temática de Betty la Fea y es furor en TikTok: “Mis 30 en Ecomoda”

Cada semana, cientos de videos se hacen virales en la plataforma de TikTok. En las últimas horas, una nueva publicación causó sorpresa en los usuarios de la red social que difundieron la grabación. Se trata de una mujer que celebró su cumpleaños número 30 al estilo de Betty, la Fea. Por su creatividad, al recrear una de las novelas más icónicas de la televisión colombiana, los usuarios se encargaron de llenar de likes y reproducciones sus publicaciones en la red social..

Con una torta de cumpleaños en el que se ve el rostro de Patricia Fernández y la inscripción de “Los 30 me están respirando en la nuca, Marce”, con invitados disfrazados de los personajes más queridos de la serie e invitaciones con forma de carnet de Ecomoda con cada uno de los protagonistas de la novela, la mujer despertó furor en las redes sociales.

Resalta que la cumpleañera no fue vestida de Betty, sino de Marcela, de hecho, quien fue con el traje de la protagonista fue uno de los amigos de la homenajeada. Los comentarios en la red social no se hicieron esperar y empezaron a compartir los que más resaltaban de lo que vieron en el video. “Mi novela preferida, qué originalidad”, sostuvo una usuaria. “Qué gracioso, me gustaría haber sido una de las invitadas”, agregó otra.

Fiesta satánica: su bebé cumplió 1 año y lo celebraron de una manera muy particular

En septiembre, otra mujer se volvió viral cuando subió imágenes del festejo de cumpleaños de su hija. Lo que más llamó la atención, como en el caso de Betty, la fea, fue la temática que eligió. Toda la fiesta se hizo con alusión a temas diabólicos y hasta la decoración fue acorde a eso.

Los globos de la fiesta fueron de color negro y estuvieron acompañados de adornos que representaban a la figura del diablo. La mujer escribió en su cuenta que fue “la mejor fiesta del mundo” y mostró algunas de las fotos que tomaron en la celebración.

En ellas aparece toda la familia sonriendo en medio del lugar. No solo el color y las figuras de la fiesta eran diabólicos, los postres y la piñata también siguieron la temática. La niña celebró con una torta que llevaba un pentagrama invertido, el símbolo usualmente asociado al satanismo.

La piñata era un personaje que llevaba cuernos y recordaba a las representaciones del “mal”, tal y como se concibe en diversas culturas. Incluso la agasajada y los demás invitados estuvieron todos vestidos de negro y con trajes oscuros.

La grabación alcanzó más de 700 mil reproducciones en la red social y recibió 45 mil Me gusta de parte de los usuarios de la plataforma. Los más curiosos observaron que el nombre de la menor celebrada es Lilith, un término bíblico. Por esta razón, algunos creyeron que la fiesta podría tratarse de una broma interna o algo sarcástico.

Los comentarios no se hicieron esperar y los usuarios reaccionaron de distintas maneras a la publicación. Algunos aseguraron que este tipo de temáticas podrían dañar psicológicamente a la niña. No obstante, otros afirmaron que fue una fiesta divertida y que todos tienen derecho a expresar sus gustos de la manera que quieran.