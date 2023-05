Así luce hoy el niño que protagonizó la apertura de “Betty, la fea”

escuchar

Yo soy Betty, la fea es una producción colombiana lanzada en 1999, que fue creada por el ya fallecido guionista Fernando Gaitán. La historia retrata la vida de Beatriz Pinzón, una economista poco atractiva, pero bastante inteligente que llega a Ecomoda y se enamora de Don Armando, el gerente de la empresa. Protagonizada por Jorge Enrique Abello y Ana María Orozco, la telenovela rompió récords inimaginables.

La serie fue emitida en varios países de Latinoamérica y gozó de fama y reconocimiento internacional por su esmerada trama. Logró ser emitida en más de 180 países, doblada en 25 idiomas y, además, contó con 28 adaptaciones realizadas que, sin duda alguna, la catapultaron como una de las mejores producciones hechas en Colombia.

¿Cómo luce el niño de la intro de Yo soy Betty, la fea?

Para muchos fanáticos, uno de los mejores momentos era el inicio de la serie. La canción Se dice de mí fue una de las melodías más pegadizas y cantadas a finales de la década de los 90 e inicios de los 2000.

Esta versión fue interpretada por la colombiana Yolanda Rayo y compuesta por Francisco Canaro, Guillermo Pichot y Guillermo Juan R. Pichot. Sin embargo, originalmente fue escrita en argentina por el poeta y compositor Ivo Pelay, en 1943, y cantada por la inigualable Tita Merello.

Apertura Betty la fea

La introducción de Betty la fea es una de las más recordadas hasta el día de hoy: aparte de contar con el elenco original, también hay extras que participaron de la grabación. Uno de ellos es un niño que apareció en el inicio de la canción, cuando Beatriz es tan solo una niña que va a la escuela primaria y “asusta” a su compañerito con su aspecto.

El niño, quien tuvo una aparición muy corta, hoy en día sorprende por su increíble cambio. Así fue revelado por su hermana, en un hilo publicado en su cuenta de Twitter.

La usuaria @eneene07 compartió el sorprendente cambio de su hermano, en un post que dice: “Este es mi hermano, ¿quién reconoce esta novela?”. La reacción de muchos usuarios fue de asombro, pues algunos no recordaban al joven, pero al verlo les dio curiosidad por saber cómo se ve actualmente.

La hermana del niño fue quien reveló la imagen actual del joven (Captura Twitter)

Varios usuarios le dijeron a la joven que mostrara más pruebas para confirmar si se trataba de su hermano. En el hilo agregó fotos de su infancia bajo la descripción: “Una de él un poquito más chiquito y cachetón para los incrédulos”.

La joven aseguró que el niño es su hermano (Captura Twitter)

Además, sorprendió con la imagen actual de cómo se ve hoy en día su hermano, quien actualmente tiene 26 años y, según ella, lo describe como un joven disciplinado, emprendedor, bastante trabajador y que tiene su propio negocio.

Así las cosas, la usuaria reveló más detalles de la vida del joven. Uno de esos datos fue que se encuentra comprometido y tiene novia, lo que decepcionó a varios seguidores. Hasta el día de hoy, el tuit reúne más de 387 mil reproducciones y va por los 2431 “Me gusta”. En este se aloja cientos de comentarios de varios internautas que reaccionaron con asombro al cambio físico del joven.

El niño de la apertura hoy tiene 26 años (Captura Twitter)

“Es famoso y nadie sabía quién era”; “Bendecido y afortunado”; “Estamos viejos, ese niño ya tiene 26 años”; “A mí siempre me gustaba ver esa parte de la intro, porque me daba ternura el niño”; “Betty, no moleste al niño”; “Qué es esta maravilla de dato” y “Te lo juro no te creo”, fueron algunos comentarios de los internautas.

EL TIEMPO (GDA)