El actor Timothy Busfield será eliminado digitalmente de una película tras ser acusado de agresión sexual a menores

Hace dos semanas se supo que el actor y director Timothy Busfield, casado con Melissa Gilbert, enfrenta dos cargos de abuso sexual contra menores en Nuevo México. De acuerdo con lo que se pudo saber, la investigación involucra a dos gemelos de 11 años, que actuaron en la serie de televisión The Cleaning Lady, en 2022, dirigida por Busfield. Tras esa noticia, surgió otra denuncia. Esta vez, la víctima sería una joven de 16 años. Fue su padre quien contó cómo el director abusó sexualmente de su hija “hace varios años” en Sacramento, California, mientras se presentaba en una audición en un teatro.

Mientras la investigación avanza en la Justicia, los estudios de cine y de series tomaron sus propias decisiones. Según medios norteamericanos, la productora Amazon MGM Studios eliminará digitalmente su participación en la película You Deserve Each Other, que protagonizan Kyle MacLachlan, Justin Long y Natalie Morales. El filme, dirigido por Marc Silverstein y Abby Kohn, basado en la novela homónima de Sarah Hogle, ya no contará con su rostro. En paralelo, Timothy Busfield iba a ser el invitado estrella de uno de los capítulos de la serie La ley y el orden, que protagoniza Mariska Hargitay desde hace tantos años. A la luz de las denuncias, ya no aparecerá en esta serie en la que los policías de Nueva York investigan, entre otros cuestiones, delitos sexuales.

Timothy Busfield también fue cancelado como invitado especial para uno de los capítulos de la serie La ley y el orden

La semana pasada, el actor se entregó al Departamento de Policía de Albuquerque. “Hola a todos, soy Tim. Seguro que la mayoría de los que están viendo esto saben que me ordenaron venir a Albuquerque; aquí estoy. Recibí la llamada el viernes por la noche, tuve que conseguir un abogado. El sábado me subí al auto y manejé 3200 kilómetros hasta Albuquerque. Voy a enfrentar estas mentiras, son horribles”, dijo en un video obtenido por TMZ antes de entregarse a las autoridades.

“Son todas mentiras. No les hice nada a esos niños pequeños y voy a luchar contra ello. Voy a luchar contra ello con un gran equipo y voy a ser exonerado, lo sé, porque todo esto está muy mal y es pura mentira”, se defendió. Y antes de perder contacto con el exterior, el actor de The West Wing le mandó un mensaje a sus seguidores: “Aguanten. Espero salir pronto y volver al trabajo”.

“Son todas mentiras", apuntó el actor y director frente a las denuncias presentadas Kathy Hutchins - Shutterstock

Por lo pronto, volvió a trabajar luego de haber sido denunciado en otras ocasiones. El actor, recordado por su papel en El campo de los sueños, en 1993 fue demandado por agredir sexualmente a una joven de 17 años que fue extra en la película Little Big League. Según el medio DeseretNews.com, el acusado resolvió la demanda con una cantidad de dinero no revelada. Años después, en marzo de 2012, una mujer de 28 años lo acusó de agresión en un cine de Los Ángeles alegando que “metió las manos debajo de su ropa y tocó sus genitales durante cuatro minutos”. Sin embargo, en ese momento la fiscalía descartó el caso debido a la escasa evidencia y al testimonio de Busfield, que lo definió como un acto consensuado.

En la actualidad, el acusado se enfrenta a tres cargos: dos por contacto sexual delictivo con un menor con una pena máxima de seis años cada uno, y un cargo de abuso infantil, con una pena máxima de tres años, detalló Variety. Una de las situaciones denunciadas habría tenido lugar mientras se filmaba la serie The Cleaning Lady, de la cual Timothy Busfield dirigió seis capítulos.

Los gemelos que supuestamente fueron acosados actuaron en algunos capítulos de la serie The Cleaning Lady, que dirigió el acusado y en la que actuó Eva de Dominici

Ante la circulación internacional que tuvieron estas denuncias, un representante de Warner Bros., productora de la serie, le dijo a People: “La salud y la seguridad de nuestro elenco y equipo siempre son nuestra máxima prioridad, especialmente la seguridad de los menores en nuestras producciones. Nos tomamos muy en serio todas las denuncias de mala conducta y contamos con sistemas para investigarlas con prontitud y exhaustividad y, de ser necesario, tomar las medidas pertinentes”.