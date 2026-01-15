La nueva denuncia de abuso sexual que complica a Timothy Busfield: “La besó y tocó sus partes privadas”

Luego de la orden de arresto emitida el pasado viernes 9 de enero, Timothy Busfield finalmente se entregó a la policía. A los dos cargos de contacto sexual criminal y al de abuso infantil que involucra a dos gemelos de 11 años, se sumó uno nuevo donde la víctima es una joven de 16 años. Según se supo, la fiscalía busca mantenerlo detenido mientras se espera el juicio.

Este martes, el esposo de Melissa Gilbert se entregó al Departamento de Policía de Albuquerque. “Hola a todos, soy Tim. Seguro que la mayoría de los que están viendo esto saben que me ordenaron venir a Albuquerque; aquí estoy. Recibí la llamada el viernes por la noche, tuve que conseguir un abogado. El sábado me subí al auto y manejé 3200 kilómetros hasta Albuquerque. Voy a enfrentar estas mentiras. Son horribles”, dijo en un video obtenido por TMZ antes de entregarse a las autoridades.

“Son todas mentiras y no les hice nada a esos niños pequeños y voy a luchar contra ello. Voy a luchar contra ello con un gran equipo y voy a ser exonerado, lo sé, porque todo esto está muy mal y es pura mentira”, se defendió públicamente. Antes de perder contacto con el exterior, el actor de The West Wing le mandó un mensaje a sus seguidores: Aguanten. Espero salir pronto y volver al trabajo. Les agradezco a todos por su apoyo”, concluyó.

Busfield se defendió públicamente en un video que grabó antes de entregarse a la policía Rodin Eckenroth - WireImage

En las últimas horas, su situación se complicó. En una moción de detención preventiva obtenida por People, se reveló que el director enfrenta otra acusación por abuso sexual: esta vez, la víctima es una adolescente de 16 años. Fue su padre, Colin Swift, que contó cómo el director abusó sexualmente de su hija “hace varios años” en Sacramento, California, mientras se presentaba en una audición en B Street Threatre, teatro fundado por el artista en 1986. “Busfield la besó, metió sus manos dentro de sus pantalones y tocó sus partes privadas ”, revela el documento presentado este miércoles.

Al enterarse de esta situación, la familia de la víctima increpó al acosador. Acorralado, Busfield “les rogó” que no fueran a la policía y se comprometió a empezar un tratamiento terapéutico a cambio. Al ser terapeuta, el padre de la joven accedió, pensando que era lo mejor que podían hacer en ese momento.

En la moción recientemente presentada, las autoridades le pidieron al juez que “detenga” a Busfield mientras el juicio está pendiente. “El contacto sexual reiterado del acusado con las partes íntimas de la víctima, junto con sus conductas deliberadas de acoso, establece un patrón sostenido de conducta depredadora. Esta conducta demuestra que el acusado representa un peligro grave y continuo no solo para las víctimas mencionadas, sino también para cualquier menor que se encuentre en su proximidad. La explotación sexual infantil refleja un profundo desprecio por la seguridad física, el bienestar emocional y la salud del desarrollo de los menores, y evidencia un riesgo que no puede mitigarse adecuadamente mediante la supervisión o la libertad condicional”, explica la petición.

Las otras denuncias

Previamente a esta denuncia, el actor -también conocido por su papel en El campo de los sueños- fue acusado de dos cargos de contacto sexual criminal con un menor y un cargo de abuso infantil que involucra a dos niños gemelos de 11 años. Los padres de las víctimas declararon que los chicos conocieron a Busfield en el set de la serie de Fox, La chica que limpia, después de que éste se incorporara como director en la segunda temporada.

Ante las sospechas de la madre y la recomendación de un abogado, los niños fueron llevados al Hospital Universitario de Nuevo México (UNMH), donde un médico alertó a la policía sobre un presunto abuso sexual. Sin embargo, se determinó que el caso no cumplía con los criterios de aceptación de las autoridades en ese momento y el caso se desestimó.

Un año después, en octubre de 2025, la madre presentó una nueva denuncia y declaró ante los Servicios de Protección Infantil (CPS), alegando que sus hijos revelaron que “Timothy abusó sexualmente de ella desde aproximadamente noviembre de 2022 hasta la primavera de 2024″. De hecho, uno de los menores alegó que los incidentes comenzaron cuando tenía 7 años. “El niño comenzó a tener pesadillas sobre el director tocándolo y despertándose asustado (…) Afirmó que Busfield había tocado y frotado su pene tres o cuatro veces y parecía estar avergonzado", reveló su terapeuta según consta en el informe judicial.

“Después de que terminaron los sets, la víctima dijo que tenía miedo y caminó rápidamente hacia su padre y se escondió detrás de él. Dijo que tenía miedo de contárselo a alguien porque Tim era el director y temía que Tim se enojara con él”, relata el escrito sobre este niño de 11 años que fue diagnosticado con un trastorno de estrés postraumático moderado, ansiedad y otros problemas de conducta.

Ante semejante acusación, Busfield negó los hechos y se defendió argumentando que los padres estaban molestos con él porque sus hijos habían sido reemplazados por actores más jóvenes en la serie. “Quería venganza”, dijo respecto a la madre de los gemelos. Cuando los investigadores le preguntaron si alguna vez levantó o les hizo cosquillas a los niños, el director dijo que “era muy probable que lo hubiera hecho” para fomentar “un entorno lúdico” de trabajo.

“No hay ningún protocolo. O sea, siempre estoy rodeado de gente, ¿no? Sería, ya sabés, delante de los padres. Nunca hubo un momento extraño al respecto. La verdad es que no recuerdo haber levantado a esos chicos. Recuerdo haber levantado al chico que los seguía. Lo levantaba y se reía, y eso, en cierto modo, lo preparaba para actuar”, expresó el cineasta.

Se suman nuevas denuncias de abuso en la causa de Timothy Busfield Paul Sancya - AP

Sin embargo, a lo largo de su carrera, Busfield estuvo involucrado en varias situaciones similares. En 1993 fue demandado por agredir sexualmente a una joven de 17 años que fue extra en la película Little Big League.

Según el medio DeseretNews.com, el acusado resolvió la demanda con una cantidad de dinero no revelada. El 18 de marzo de 2012, una mujer de 28 años lo acusó de agresión en un cine de Los Ángeles, alegando que “metió las manos debajo de su ropa y tocó sus genitales durante cuatro minutos”. Sin embargo, en ese momento la fiscalía descartó el caso debido a la escasa evidencia y al testimonio de Busfield que lo definió como un acto consensuado.