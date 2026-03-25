Las mejores fotos: la emoción de Lucía Galán por el casamiento de su hija Rocío

Este miércoles fue un día muy especial para Lucía Galán. Su hija, Rocío Hazán, se casó con Damián Aramendi; su novio desde hace más de seis años. En una íntima y emotiva ceremonia, la pareja dio el “sí” en el Registro Civil de la calle Uruguay, rodeada de sus familiares y amigos más cercanos.

Tras seis años de relación, Rocío y Damián sellaron su unión en el Registro Civil de la calle Uruguay Gerardo Viercovich - LA NACION

La novia, de 28 años, llegó sonriente al conocido edificio del barrio de San Nicolás, donde la esperaban su madre Lucía, su tío Joaquín Galán y su primo Francisco. A su vez, estuvo presente su padre, Alberto Hazán; en una postal que reflejó la armonía familiar que hay entre la Pimpinela y el empresario. Tampoco faltaron los amigos; quiénes se encargaron de inmortalizar cada minuto de este gran momento a través de varias selfies.

Familia completa: Padres, tíos y primos acompañando a los novios en este importante momento de sus vidas Gerardo Viercovich - LA NACION

Los Pimpinela emocionados por esta celebración familiar; mientras Lucía eligió un look monocromático, Joaquín combinó un pantalón de vestir negro con un blazer gris y camisa blanca Gerardo Viercovich - LA NACION

Infaltable la selfie con amigas Gerardo Viercovich - LA NACION

Tampoco faltaron las amigas de la madre Gerardo Viercovich - LA NACION

Para esta celebración tan especial, la joven eligió una camisa blanca con volados, un pantalón ancho de color gris y stilettos negros; priorizando la comodidad sin resignar el estilo. Acompañó su look con un peinado recogido en una cola alta bien lacia y un make up en tonos cálidos. No usó accesorios, reafirmando esta tendencia que pone de moda lo despojado y natural. El ramo: un mix entre rosas rojas y blancas.

La novia optó por un look elegante y relajado a la vez; llevó un ramo de rosas rojas y blancas Gerardo Viercovich - LA NACION

En concordancia con este espíritu sobrio y relajado, el novio optó por un traje azul oscuro que combinó con una remera blanca y zapatillas. Sus anteojos cuadrados le aportaron un toque especial a su atuendo.

Traje sin camisa ni corbata fue el ítem elegido por el novio para dar el "sí" Gerardo Viercovich - LA NACION

Libreta roja en mano y bajo una lluvia de arroz, los novios se retiraron felices del Registro Civil; su próximo festejo será en tierra española; donde Rocío y Damián viven hace años Gerardo Viercovich - LA NACION

Por su parte, Lucía Galán realzó un traje sastrero en color bordó con una camisa estampada súpercolorida. Los zapatos y el maquillaje también estuvieron a tono con su outfit monocromático. La cantante no pudo ocultar su emoción y se mostró feliz con esta unión de la cual fue testigo desde un principio.

Muy emocionada, Lucía Galán posó junto a su hija en este día tan especial Gerardo Viercovich - LA NACION

Esta es la primera parte de un casamiento que tendrá varias etapas. Es que Rocío viajó especialmente a la Argentina para formalizar esta unión ante sus seres queridos más cercanos. Tras el civil en Buenos Aires, la pareja tendrá una celebración más grande en España, donde residen desde hace varios años.

Amor a escondidas

La relación entre Rocío Hazán y Damián Aramendi comenzó hace más de seis años y en secreto. Es que Damián era el road manager de Los Pimpinela cuando los jóvenes se enamoraron. Todo comenzó durante un viaje a Las Vegas, donde el dúo fue reconocido por su trayectoria con un Grammy, y Rocío fue como acompañante. “Era nuestro road manager, o sea que me quedé sin hija y sin manager”, bromeó Lucía Galán en una de sus visitas a La Noche de Mirtha Legrand. “Ellos creían que ninguno lo sabíamos, pero lo sabíamos hace un montón. Cuando lo oficializaron, les dijimos chicos relájense”, confesó la cantante.

Al enamorarse, Rocío y Damián decidieron armar su vida en España. A fines de 2024, el músico le propuso casamiento y la pareja se comprometió; una noticia que Lucía compartió con entusiasmo en sus redes sociales. Hoy, casi un año y medio después, concretaron su promesa y sellaron su amor ante sus seres queridos.