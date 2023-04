El amor después del amor: dónde queda el bar Junior de Rosario que Fito Páez visitó antes del estreno de la serie

escuchar

La espera de los fans llegó a su fin. Desde este miércoles 26 de abril está disponible en Netflix El amor después del amor, la serie basada en la vida de Fito Páez. De a poco, los fanáticos comienzan a darle Play para revivir y conocer a fondo la historia del ídolo del rock nacional, sus inicios, su familia y sus amores. En la previa al gran estreno, el músico recorrió su Rosario natal, que “siempre estuvo cerca”. En ese contexto, pasó por un emblemático lugar que marcó su vida para siempre y expresó su felicidad de poder compartirlo con su hija Margarita, fruto de su relación con Romina Ricci.

Rodolfo Páez, o simplemente Fito, es indiscutiblemente una de las figuras más importantes de la música argentina. Sus hits como “Al lado del camino”, “Mariposa tecknicolor” y “A rodar mi vida”, entre tantos otros, dieron la vuelta al mundo. A sus 60 años, cosechó todo tipo de premios y reconocimientos, pero ahora su vida quedó retratada en una serie de ocho capítulos que cuentan sus inicios, la relación con su familia, su magia con el teclado, su amistad con Charly García, dramas, amores y mucha música.

Iván Hochman y Micaela Riera interpretan a Fito Páez y Fabiana Cantilo en El amor después del amor Prensa Netflix

Así como varias personas importantes de su vida, como Fabiana Cantilo, Cecilia Roth y Juan Carlos Baglietto, fueron interpretadas por actores, varios lugares icónicos que formaron parte de su infancia, adolescencia y adultez también forman parte de las locaciones de la serie. Antes de que el público vea El amor después del amor, Fito Páez volvió a sus orígenes, recorrió su Rosario natal y comió en Bar Junior, ubicado en Mitre 849, entra las calles Rioja y Santa Fe, el lugar que lo vio crecer.

Se trata de un emblemático bar que se inauguró en 1953 y precisamente este mes celebró sus 70 años. Los sándwiches son la especialidad de la casa; fríos, calientes, de carne o pollo, se convirtieron en un ícono del centro rosarino y en las opciones gastronómicas elegidas por el intérprete de “Eso que llevas ahí”. Precisamente, hace unos días él pasó por allí junto a su hija Margarita -fruto de su relación con Romina Ricci-, disfrutó de algunas preparaciones de la casa y grabó un video para compartirlo con el público.

Fito Páez visitó el Bar Junior, uno de sus lugares favoritos de Rosario (IG @bar.junior)

“Estoy en la escena del crimen, en uno de los bares de mi infancia, de mi vida”, sostuvo feliz desde el lugar que lo vio crecer y el cual guarda un lugar muy importante en su corazón. “Cumplió 70 años, diez más que yo. Es una alegría para la ciudad y un orgullo tenerlos aquí; es una casa emblemática que todavía por suerte todavía no fue descubierta porque si no tendría sucursales en todos lados del mundo y no sería el Junior que uno ama. Porque uno, en el fondo, también es un purista y uno quiere volver al único Junior del mundo que es acá. ¡Feliz cumpleaños, casa de mi vida!”.

Bar Junior, el lugar elegido por Fito Páez a lo largo de su vida Instagram @bar.junior

Donde ver El amor después del amor, la serie basada en la vida de Fito Páez

El amor después del amor, la serie basada en la vida de Fito Páez, ya se encuentra disponible en Netflix. Son ocho capítulos de entre 36 y 45 minutos de duración que recorren la vida del artista, su infancia, su familia, sus inicios en la música, los peores momentos y sus amores, un íntimo viaje por la historia del ídolo musical.

El amor después del amor, tráiler

Iván Hochman se puso en la piel de Fito Páez adulto, mientras que Gaspar Offenhenden actuó de la versión más pequeña. Micaela Riera, en tanto, le dio vida a Fabiana Cantilo y Daryna Butryk a Cecilia Roth. Asimismo, Andy Chango interpretó a Charly García, Julián Katrun a Luis Alberto Spinetta y Joaquín Baglietto a Juan Carlos Baglietto.

LA NACION