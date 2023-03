El baile viral de Ricardo Darín y Lali Espósito en el cumpleaños sorpresa de Fito Páez: “Los reyes de la pista”

escuchar

El 13 de marzo, Fito Páez cumplió 60 años. El músico rosarino está en uno de los puntos más altos de su carrera, tras finalizar el año 2022 con todos los shows repletos en el estadio del Movistar Arena y contar con dos fechas en el Estadio Vélez Sarsfield, los próximos 1 y 2 de abril. El artista festejó sus seis décadas por todo lo alto, en una fiesta sorpresa organizada por su pareja Eugenia Kolodziej. Pero el foco de atención no fue solo el cumpleañero, y es que Lali Espósito y Ricardo Darín fueron el foco de todas las miradas por protagonizar un icónico momento: “Los reyes de la pista”.

A la celebración, asistieron alrededor de 200 personas, entre sus amigos y familiares. Entre las figuras del mundo del espectáculo, se vio a Gastón Pauls, Julieta Cardinali, Dolores Fonsi, Ricardo Darín, Florencia Bass, Andy Chango, Cata Spinetta, David León, Lali Espósito, Peter Lanzani o Andy Kusnetzoff; entre otros. Además, no se perdió la fiesta Martín, el hijo del artista, que acudió junto a Cecilia Roth y Abrasha Rotenberg. También fue Margarita, su hija fruto de su relación con Romina Richi.

La original torta que protagonizó el cumpleaños de Fito Páez Instagram: lucialoromilebian

La entrada fue triunfal. Páez llegó en un descapotable y, al encontrarse con la celebración, mostró su alegría y emoción ante la sorpresa. Una torta en forma de piano protagonizó el 60 cumpleaños del intérprete de “El amor después del amor”, aunque hubo dos personas que fueron el foco de todas las miradas.

Se trató de Ricardo Darín y Lali Espósito, quienes se adueñaron de la zona de baile y se deleitaron con una brillante y divertida coreografía ante todos. “Los reyes de la pista”, destacó Florencia Bass en sus stories de Instagram, donde compartió el video del flamante momento, además de algunas fotografías del evento. “Dándolo todo”, replicó la cantante de “Disciplina”.

Ricardo Darín y Lali Espósito fueron "los reyes de la pista" en el 60 cumpleaños de Fito Páez

Cómo se conocieron Kolodziej y Páez

Fito Páez y Eugenia Kolodziej comparten casi una década de relación. En sintonía con el cumpleaños del multipremiado de los Grammy, su pareja se remontó tiempo atrás y contó cómo surgió el amor entre ambos. “Nos conocimos por Facebook hace nueve años y pintó el amor”, comenzó. Y detalló: “Un día, nos juntamos a tomar algo y hasta acá llegamos”.

ARCHIVO-. Eugenia Kolodziej y Fito Páez se conocieron hace 9 años Getty Images

Además, reveló cómo fue el comienzo del acercamiento, si bien la joven aseguró que no era fanática del artista, aunque sí lo conocía. “Le comenté una foto y se ve que él vio el comentario. Le puse: ‘Matás’, que no es nada del otro mundo. En realidad, era porque mata porque tiene una onda tremenda”, señaló. Y siguió: “Entonces, él me escribió. Ahí empezamos a hablar y buena onda. Cuando me escribió, no le respondí, porque no aparecía como Fito Páez, tenía otro nombre. Así que, al no creer que era él, le clavé el visto, pero al pasar unos días stalkeé un poco esa cuenta y me di cuenta de que sí era”.

Kolodziej describió qué es lo que más le gusta de su pareja: “Es re entretenido a la hora de conversar, de charlar, de compartir, de todo”.

