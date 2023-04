La contundente decisión de Uma, la hija de Amalia Granata y “el Ogro” Fabbiani, que la aleja aún más de su padre

escuchar

Uma, la hija de Amalia Granata y Cristian “el Ogro” Fabbiani celebró sus 15 años rodeada de sus familiares y amigos en la que sin dudas fue una noche inolvidable. Sin embargo, en la lista de invitados llamó la atención la ausencia de un importante nombre: el de su padre. Las cosas entre ellos están bastante mal desde hace unos dos años y en medio del festejo, el exfutbolista hizo un contundente posteo en redes dedicado a su hija que finalmente eliminó. Ella, en tanto, confirmó que tomó una contundente decisión que la aleja aún más de él y la acerca a su madre.

Tras no ser invitado a la megafiesta de 15 de su hija, donde sí estuvieron su madre, su actual esposa Gimena Vascón con los dos hijos que tienen en común, en exjugador de River Plate hizo un posteo en Instagram dedicado a su hija donde tiró varios palitos.

“No sé si fui buen padre, mal padre. Yo creo que siempre hice todo para que vos me ames como papá”, sostuvo y agregó: “Tuve que pasar mucha mie... que no me merecía por dichos de gente nefasta. Y acá sigo de pie con una familia hermosa que me regaló la vida ya hace 10 años, con tres hijos soñados. Cuando amás a un hijo como padre separado te podés aguantar todo, pero todo lo que te toque vivir”.

Uma, la hija de Amalia Granata y Cristian Fabbiani celebró sus 15 años y su padre no estuvo invitado Instagram @amaliagranata

El posteo generó una gran polémica, y desapareció del feed de Fabbiani. Sin embargo, como dice el dicho, “lo hecho, hecho está”. Junto a su madre, Uma estuvo el lunes en LAM (América) donde aseguró estar enojada con su padre, aunque prefirió no dar más detalles: “Hubiese sido mejor si lo dejaba en privado el mensaje. Siento que fue innecesario el posteo y podría haber hecho muchas cosas antes de hacer el posteo, como decirme feliz cumpleaños”.

Tras decidir no invitarlo a la fiesta y admitir que existe un enojo, la adolescente reveló la contundente decisión que tomó y que demuestra lo mal que está la relación.

El martes, en Socios del espectáculo (eltrece) compartieron una entrevista que hicieron donde explicó: “Preferí hacer lo que realmente siento, y yo me siento más identificada con Granata. Entonces preferí ponerme en Instagram Uma Granata, por temas familiares”.

Uma reveló que se sacó el apellido de su padre en las redes sociales

Si bien esta es una acción que puede deshacerse en la configuración de la red social, si así lo quiere la dueña de la cuenta, lo cierto es que su decisión de llevar el apellido de su madre en su perfil demuestra aún más la distancia que le puso a su padre. Pero, eso no fue todo.

Uma, la hija de Amalia Granata y Cristian "el Ogro" Fabbiani reveló la contundente decisión que tomó en las redes sociales con respecto a su padre (Foto: Instagram @amaliagranata / Archivo)

Antes de terminar la entrevista, el cronista Santiago Riva Roy le preguntó por su relación con Leonardo Squarzon, pareja de su madre desde hace muchos años y padre de su hermano menor, Roque. Si bien Uma aclaró que no le dice “papá”, contó que tiene una muy “buena relación” con él. “Me ayudó mucho con este tema. Realmente ahora siento que está cumpliendo el rol de papá, como lo hizo por muchos años”, concluyó la adolescente.

LA NACION