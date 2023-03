La filosa observación de Luis Majul sobre el pedido de Fito Páez de que el Gobierno haga una autocrítica: “Doble vara”

escuchar

Fito Páez lanzó una profunda crítica a los dirigentes argentinos que llamó la atención de sus seguidores por la crudeza de sus dichos. Durante una entrevista que concedió a propósito de su cumpleaños número 60, el músico dijo que “las cosas no están funcionando bien” y afirmó que “los argentinos sabemos hacer pobres”.

Las declaraciones del rosarino generaron una filosa observación de Luis Majul durante el pase del noticiero 8 AM que realiza junto con Marina Calabró y Débora Plager con el programa Buen día Nación que conduce Luis Novaresio por la pantalla de LN+.

La observación de Luis Majul sobre los dichos de Fito Páez

“Fito separó a la política de la música: eso es canchero, es cool, ¿es verdad?”, preguntó Majul y emitió las declaraciones del artista que fueron formuladas durante un diálogo radial con el conductor Andy Kusnetzoff.

ESP - Recital de Fito Paez en Movistar Arena. 20-09-22 AFV/Patricio Pidal

“¿Qué sabemos hacer en Argentina? Pobres, man”, dijo Páez en el programa Perros de la Calle de Urbana Play. “Eso es lo que sabemos hacer muy bien. Y eso merece una autocrítica de la clase política, de los dirigencia de todos niveles”, añadió.

Y continuó: “Nosotros no dirigimos, nosotros hacemos la música, ponemos las palabras y contamos la época, pero no manejamos los países, no tenemos la responsabilidad. La gente que se ocupa de eso, que es votada para ejercer esa tarea, necesita hacer una autocrítica delante de todos nosotros, che”.

La crítica de Luis Majul a Fito Páez: “Te creo un poquito menos”

Las declaraciones del músico rosarino generaron una dura réplica del periodista de LN+: “Está bien Fito, es la doble vara, yo te creo, pero te creo un poquito menos”.

Y agregó: “Y esto también va para muchos de nuestros colegas cuando nos hablan de que somos la grieta. No, muchos de nosotros somos coherentes; si te quieren romper la cabeza y vos los criticás, no sos grieta, estás respondiendo a algo”.

Fito Páez brindó una entrevista pidiendo “una autocrítica de la clase política” por el aumento sostenido de la pobreza y Luis Majul salió a responderle

En este sentido, Plager intervino y dijo que las palabras de Fito “reflejan algo que puede estar pasando en la sociedad: descubrieron que el kirchnerismo y el peronismo, que ellos acompañaron durante años y con el discurso de que todo lo demás era la derecha y venían por tus derechos, es una fábrica de pobres, y que es una degradación de la Argentina de los últimos 25 años; tienen que hacerse cargo, no sé dónde van, pero bienvenida esta reflexión”, subrayó.

“Fito debería hacer un up grade y decir que apoyó al partido que gobernó mayoritariamente, porque sino es ‘la patria está en peligro’, es el mismo fenómeno, ¿y ahora no está en peligro?”, preguntó Novaresio.

“No digo que tenés que pensar igual desde que naciste, porque sería una tontería. Pero tenés que tener cierta coherencia”, finalizó Majul.

LA NACION