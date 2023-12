escuchar

Un adolescente sorprende al mundo del fisiculturismo con su increíble transformación y es señalado como el “heredero de Arnold Schwarzenegger”. Se trata de Anton Ratushnyi, de 19 años, que obtuvo el título del fisicoculturista más joven y ahora promete superar a Chris Bumstead, quien lideró durante cinco años la división de Mister Olympia Classic Physique, una de las más importantes categorías a nivel global.

A través de su cuenta de Instagram, en la que tiene poco más de 200.000 seguidores, Anton compartió cada uno de los estrictos entrenamientos que realizó para poder llegar a ser quien es hoy, travesía que comenzó cuando tenía apenas 15 años.

Según pudo recopilar el medio británico The Sun, el joven indicó que su motivación era hacer dominadas extremas cada vez que era rechazado durante su transformación, pero la negativa de algunos no impidió que se multiplicaran sus seguidores en sus respectivas redes sociales.

En ese sentido, utilizó su Instagram para celebrar uno de sus triunfos en Dallas, Texas, e hizo una profunda reflexión. “Con la superación de muchas adversidades durante el último año, no puedo enfatizar lo importante que es creer en ti mismo y ser fiel a ti mismo sin importar lo que los demás piensen de ti. Estoy tan contento de haber decidido seguir mi verdadera pasión y no dejé que la negatividad me afectara”, comenzó diciendo.

El fisicoculturista extremo que comparan con Arnold Schwarzenegger (Foto: captura Instagram/@anton_swl)

Y siguió: “Tomé el riesgo de prepararme de nuevo y desafiarme mental, física y emocionalmente para no sólo tener éxito en el culturismo sino crecer como una persona que sería digna de inspirar a esta nueva generación. Damas y Caballeros, este es su nuevo pro clásico IFBB más joven, y el campeón general en NPC Nationals 2023″.

Además de los miles de likes, los comentarios no tardaron en visualizarse. “Orgulloso de ti joven artillero felicidades y bienvenido a la Liga Pro”; “Te lo mereces todo, hermano. ¡Estoy muy orgulloso de ti! Tu mentalidad es insuperable”; “Felicidades hermano, muy merecido. ¡Fue una explosión compartir escenario contigo!”, le escribieron.

Conan el bárbaro, película de 1982 donde Arnold Schwarzenegger daba sus primeros pasos y saltaba del fisicoculturismo a la actuación

A Anton lo comparan con Arnold Schwarzenegger porque también a sus 15 años el actor comenzó con su rutina estricta para convertirse en fisicoculturista; de hecho, hace unos años mostró en sus redes sociales cómo lucía a sus 16, momento en el que comenzaba a desplegar su carrera en el rubro deportivo.

Joseph Baena, uno de los hijos de Arnold Schwarzenegger, sorprende con su figura

Uno de los hijos del intérprete de The Terminator sigue los pasos de su padre en el mundo del fisicoculturismo. Joseph Baena tiene 26 años y sorprende en Instagram, cuenta en la que tiene 572.000 seguidores, con su sorprendente físico, parecido al de su padre cuando iniciaba en el mundo del deporte.

“¡Compitiendo conmigo mismo para ser mejor cada día!”, escribió en la descripción de un video en el que se quitó la remera para realizar una serie de flexiones. “El deporte es competencia. Cuando estás ahí, eso es realmente el deporte. Es un deporte, es una forma de arte, es un arte escénico, es un concurso de belleza... son todas esas cosas. Eso es lo que lo hace tan interesante”, completó.