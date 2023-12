escuchar

La casa de Gran Hermano (Telefe) abrió sus puertas nuevamente, y, como suele suceder, se convirtió en el tema de conversación en diversos ambientes. Por supuesto, lo que sucede en el reality se replica rápidamente en las redes sociales y la gala de nominación no fue la excepción. Puntualmente, Zoe fue la participante que se volvió tendencia en X (antes Twitter), al cometer un insólito error de conceptos para justificar su nominación.

“Lo voy a nominar primero a Williams. Y segundo a Alex”, fueron las palabras de Zoe al momento de indicar en el confesionario cuál sería su votación. Como todos los participantes, debió justificar su elección y allí fue donde protagonizó el blooper viral. “Por finalidad, no charlé mucho y no los conozco mucho”, fue el argumento que utilizó la joven de 20 años. Rápidamente, en las redes se destacó que la palabra que debió usar era afinidad.

El argumento de la afinidad para determinar los votos en la nominación es históricamente muy usada en el reality. Ya que se hace referencia a la poca cercanía con tal persona. En este contexto, Zoe decidió tomar esta justificación, pero se equivocó de palabras. Inmediatamente, estallaron los memes.

Zoe fue comparada con el personaje de Paola Argento (Captura X)

“Hola, soy Zoe y voto por finalidad, la afinidad no la conozco”, escribió una usuaria en X, y lo acompañó con una imagen del personaje de Paola Argento, de Casado con hijos (Telefe), una joven que carecía de argumentos lógicos en sus afirmaciones. El papel realizado por Luisana Lopilato fue el más utilizado para ejemplificar cómo sería la personalidad de la participante del reality.

Pero no fue el único personaje realizado por Lopilato el utilizado para comparar la actitud - y el parecido físico - de la hermanita, sino que Mía Colucci fue muy mencionada en las redes sociales. Se trata del papel que hizo la actriz en la ficción juvenil Rebelde Way, que se destacaba por su belleza, su acaudalado pasar económico y la falta de argumentos en sus declaraciones.

Zoe causó risas en las redes sociales (Captura X)

Pese a que la joven porteña fue criticada con humor por su justificación, la misma situación llevó a muchos usuarios a expresar su cariño y posicionarla como favorita, al destacar su frescura e inocencia. “Ella votó por finalidad, se olvidó el nombre de su compañero y la ligó el pobre Williams, pero devoró con su outfit” y “Chicos la quiero mucho, ella no votó por afinidad, voto por finalidad”, fueron algunos de los comentarios al respecto.

Sin embargo, esto no fue motivo para que los memes dejen de viralizarse, sobre todo se utilizaron imágenes de reconocidos personajes y personas riéndose para ejemplificar la reacción de muchos al momento de escuchar este particular argumento. Por supuesto que la secuencia del exparticipante, Walter “Alfa” Santiago, en Gran Hermano, en el que tiene un ataque de risa, no faltó para esta ocasión.

Cabe destacar que en su presentación en el ciclo, Zoe se autodefinió como una Barbie debido a su aspecto físico, pero también destacó que busca realizar el menor esfuerzo posible en todo. “De grande quiero ser como mi mamá y tener la vida que tiene porque viaja con el novio, va al gimnasio y compra ropa, es lo único que hace”, cuestión que en el público llevó a compararla con personajes de la ficción que siguen esta lógica, guiada por cuestiones superficiales.