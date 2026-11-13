El anuncio de Bizarrap al ganar un Grammy Latino que sorprendió a todos sus fanáticos: “Está llegando a su fin”

La gala de los Latin Grammy 2026 dejó un momento inesperado que sacudió a la industria musical y a millones de seguidores alrededor del mundo. Este jueves, Bizarrap subió al escenario del MGM Grand Garden Arena de Las Vegas para recibir el gramófono a Mejor Canción Urbana por su exitosa colaboración junto a Daddy Yankee, quien también fue distinguido como Persona del Año 2026. Pero lo que parecía un festejo habitual se transformó en una revelación histórica: ¿el fin de sus icónicas sesiones?

Al tomar el micrófono para agradecer el reconocimiento, el productor argentino sorprendió a la audiencia con una declaración sobre el ciclo de su formato estrella. “Primero le quiero agradecer a Daddy Yankee por confiar en mi criterio. Bizarrap Music Sessions es el proyecto más importante de mi vida y ahora está llegando a su fin”, expresó ante la atenta mirada de sus colegas.

Bizarrap anunció que las Music Session están por llegar a su final

Las palabras del artista despertaron una inmediata reacción entre sus fanáticos, ya que este ciclo no solo catapultó su carrera internacional, sino que también se consolidó como una vidriera global por donde desfilaron figuras de diversos géneros y nacionalidades.

Emocionado por el logro compartido con el referente del reggaetón, el productor recordó cómo se dio aquella histórica grabación: “Yo lo vi en el estudio, grabando en mi micrófono, y no lo podía creer, sinceramente. Y ahora me emociono de solo pensarlo”.

Antes de retirarse del escenario, Bizarrap reivindicó el espíritu inclusivo de su creación, destacó que siempre buscó “dar identidad y espacio a los artistas, sin importar si están empezando o están consagrados”, y dejó un mensaje claro de cara al futuro: “Sigamos abriendo las puertas a todos los artistas jóvenes. Muchísimas gracias”.

Bizarrap con su Latin Grammy (Foto: captura TV)

El misterio detrás del “/66”

El anuncio también sirvió para despejar una incógnita que mantenía en vilo a su comunidad digital. Desde finales de 2025, Bizarrap había comenzado a etiquetar sus lanzamientos con el sufijo “/66”, un guiño numérico que despertó todo tipo de teorías sobre un posible límite de entregas. Con su discurso en los Grammy, quedó confirmado que la sesión 66 marcará el cierre definitivo de esta etapa. Si se tiene en cuenta que uno de sus estrenos más recientes —junto a Myke Towers— lleva la numeración 42/66, el público aún espera tener por delante más de 20 capítulos antes de la despedida final.